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Керівництво «Охматдиту» прокоментувало черговий скандал довкола відбудови лікарні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Керівництво «Охматдиту» прокоментувало черговий скандал довкола відбудови лікарні
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фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

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Розробка проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу «Охматдиту» коштуватиме 13,77 млн грн. Її має виконати ТОВ «Інжинірингова компанія «Аркон» до 1 липня 2025 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

Зв’язки компанії «Аркон» привернули увагу розслідувачів. Вони виявили, що фірмою володіє ТОВ «Аудит-Центр» Катерини Кізіменко. Її чоловік Матфей Кізіменко з весни 2024 року очолює ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

У жовтні 2024 року «Охматдит» повідомляв, що саме за участі «НДІпроектреконструкція» готується технічна, кошторисна та тендерна документація для публічної закупівлі робіт із капітального ремонту лікувально-діагностичного комплексу.

У коментарі «Главкому» виконувач обов'язків гендиректора «Охматдиту» Олександр Урін прокоментував цікавий збіг так:

«Жодним чином конфлікту інтересів у цьому питанні нема. Компанія «Аркон» надсилала запит про те, щоб залучити «НДІпроектреконструкція» як субпідрядника. На нашій спільній зустрічі з представниками МОЗ та міжнародної інжинірингової компанії «Ептіса» було узгоджено, що це вже прямий конфлікт інтересів.

Днями мені повідомили представники «Аркону», що «НДІпроектреконструкція» не буде залучена як субпідрядник. Тому суті конфлікту зараз жодної нема. А щодо того, що не так багато основних компаній, які є на цьому ринку і які беруть участь у тендерах, я не можу це змінити.

Але сам тендер був повністю прозорий, проведений за всіма правилами через систему ProZorro, із залученням юридичної компанії, Ради з відновлення та «Ептіса».

До слова, восени 2025 року буде визначена компанія, яка відбудовуватиме новий корпус «Охматдиту», у якому проходить більшість лікувальних процесів. А от іншим двом пошкодженим корпусам, які є історичними пам'ятками, доведеться зачекати з відновленням. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

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Теги: гроші лікарня скандал тендер Охматдит ProZorro аудит

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