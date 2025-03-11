Легендарна Ада Роговцева знялася у кліпі «Пам’ять» (відео)

Ада Роговцева: Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна

Кліп «Пам’ять» поєднує кадри різних періодів українського спротиву

Платформа «Культурні сили» продовжує презентувати пісні, створені українськими військовими. Нещодавно вийшов кліп на композицію «Пам’ять», автором якої є боєць 47 ОМБр Костянтин Духновський із позивним Ад’юнкт. Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів висловитися на тему, яка мене особисто дуже турбує – це пам'ять, культура пам'яті. Це те, що допомагає нам гуртуватися, захищати своє, виживати», – каже автор і виконавець пісні Костянтин Духновський.

Кліп «Пам’ять» поєднує кадри різних періодів українського спротиву в одному символічному просторі – Національному музеї історії України у Другій світовій війні. У кліпі знялися Ада Роговцева, Сергій «Волина» Волинський, Миколай Сєрга, Остап Українець, учасники руху Free Azov.

Ада Роговцева ділиться враженнями після зйомок: «Я 1937 року народження. Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна. Я пам’ятаю тих, хто загинув; тих, хто постраждав... І якби я не пам’ятала, я б не була переповнена такою ніжністю і любов’ю. І вдячністю. За те, що вони відстояли наше життя... А тепер уже мої друзі, молоді люди - віддають життя в цій війні. За нашу землю, за нашу волю. За те, що ми можемо пам’ятати. Будемо жити у вільній країні. Я не про себе кажу - мені вже багато років; я кажу про тих, кого я люблю. На честь тих, кого я пам’ятаю...».

«Культурні Сили» – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона формує і розвиває воїнську культуру, забезпечує морально-психологічну підтримку військових, працює над підтримкою родин загиблих, розбудовує міжнародну культурну дипломатію та впроваджує стратегії впливу через культуру й мистецтво. У платформу Культурні Сили входять бренди і проєкти: Культурний десант, Книга на фронт, Фронтова студія, Оркестр 59 та інші.

До слова, до Дня закоханих об'єднання митців-військовослужбовців «Культурний десант» презентувало новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Я буду кохати тебе».