Легендарна Ада Роговцева знялася у кліпі «Пам’ять» (відео)
Кліп «Пам’ять» поєднує кадри різних періодів українського спротиву
Платформа «Культурні сили» продовжує презентувати пісні, створені українськими військовими. Нещодавно вийшов кліп на композицію «Пам’ять», автором якої є боєць 47 ОМБр Костянтин Духновський із позивним Ад’юнкт. Про це повідомляє «Главком».
«Я хотів висловитися на тему, яка мене особисто дуже турбує – це пам'ять, культура пам'яті. Це те, що допомагає нам гуртуватися, захищати своє, виживати», – каже автор і виконавець пісні Костянтин Духновський.
Кліп «Пам’ять» поєднує кадри різних періодів українського спротиву в одному символічному просторі – Національному музеї історії України у Другій світовій війні. У кліпі знялися Ада Роговцева, Сергій «Волина» Волинський, Миколай Сєрга, Остап Українець, учасники руху Free Azov.
Ада Роговцева ділиться враженнями після зйомок: «Я 1937 року народження. Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна. Я пам’ятаю тих, хто загинув; тих, хто постраждав... І якби я не пам’ятала, я б не була переповнена такою ніжністю і любов’ю. І вдячністю. За те, що вони відстояли наше життя... А тепер уже мої друзі, молоді люди - віддають життя в цій війні. За нашу землю, за нашу волю. За те, що ми можемо пам’ятати. Будемо жити у вільній країні. Я не про себе кажу - мені вже багато років; я кажу про тих, кого я люблю. На честь тих, кого я пам’ятаю...».
До слова, до Дня закоханих об'єднання митців-військовослужбовців «Культурний десант» презентувало новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Я буду кохати тебе».
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