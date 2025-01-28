Євробачення-2025: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна

Згідно з результатами жеребкування, Україна виступить у перший половині першого півфіналу Євробачення

До фіналу конкурсу потраплять до 20 переможців півфіналів

Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі. Про це стало відомо з трансляції жеребкування.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.

Перелік країн, які виступатимуть у першому півфіналі

Перша половина : Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія.

: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія. Друга половина: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Перелік країн, які виступатимуть у другому півфіналі

Перша половина : Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія.

: Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія. Друга половина: Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія, Сербія.

Окрім того, до фіналу автоматично увійдуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також Швейцарія.

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.