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Євробачення-2025: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євробачення-2025: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна
Згідно з результатами жеребкування, Україна виступить у перший половині першого півфіналу Євробачення
скріншот з відео

До фіналу конкурсу потраплять до 20 переможців півфіналів

Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі. Про це стало відомо з трансляції жеребкування.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.

Перелік країн, які виступатимуть у першому півфіналі

  • Перша половина: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія.
  • Друга половина: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Перелік країн, які виступатимуть у другому півфіналі

  • Перша половина: Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія.
  • Друга половина: Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія, Сербія.

Окрім того, до фіналу автоматично увійдуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, а також Швейцарія.

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

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Теги: Євробачення Україна конкурс Швейцарія

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