Брэд Питт возмущен тем, что Анджелина Джоли балует детей



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55-летний Брэд Питт недоволен бывшей женой

Голливудский актер считает, что 43-летняя Анджелина Джоли неправильно воспитывает детей.

После развода трое биологических и трое приемных детей Брэда живут с его бывшей женой. Актер фильма «Однажды в Голливуде» считает, что Джоли слишком часто балует их. Он всерьез обеспокоен этой проблемой.

Так, Анджелина регулярно ходит с дочерьми и сыновьями в торговые центры. Она покупает им ненужные вещи, чем приучает ко вседозволенности. Источник из окружения Питта рассказал порталу Hollywood Life, что Брэд боится. Он думает, его бывшая жена испортит детей.

«Питт хочет, чтобы она перестала скупать все подряд. Ему не нравится одна мысль о том, что дети будут думать, будто все в этом мире принадлежит им», — сказал инсайдер. Он также добавил, что Анджелина чувствует свою вину за то, что развелась с Брэдом. Она пытается компенсировать детям отсутствие отца шопингом. Питт же всегда стремился научить подрастающую смену бережному отношению к деньгам.

В начале марта Джоли видели в торговом центре в городе Беверли-Хиллз с сыном Паксом, а позднее она появилась сразу со всеми наследниками на премьере фильма.

Бракоразводный процесс Анджелины и Брэда начался в 2016 году. Экс-супруги не делили имущество. Разногласия касались только вопроса воспитания шестерых детей — звезда фильма «Турист» хотела добиться единоличной опеки, в чем суд ей отказал.

Джерело: graziamagazine.ru