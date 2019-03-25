Эд Ширан признался, что в школе над ним издевались каждый день



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Эд Ширан aif.ru

Сегодня Эд Ширан — мировая звезда, которая может позволить себе выйти на сцену в простых джинсах и привести слушателей в восторг своим исполнением

В школе певец не мог похвастаться популярностью у сверстников. 28-летний музыкант признался, что в школе над ним долгое время издевались за причудливую внешность и несоответствие стандартам, которые позже и принесли ему мировой успех.

Во время интервью в рамках кампании по борьбе с расизмом Love Music Hate Racism Эд Ширан рассказал, что именно музыка придала ему уверенности в себе: «Я ненавидел начальную школу всем сердцем и плакал каждый божий день. Из-за цвета волос дети обрушились на меня с издёвками с самого первого дня. Рыжий, заикающийся, с большими очками и немного странный. Я не был "крутым", потому что, ходя в спортивную школу, не мог заниматься спортом».

Однако со временем, по словам музыканта, все изменилось: «Когда я стал старше, моя причудливая внешность начала мне нравиться. Я перешёл в старшие классы, которые представляли собой эдакий плавильный котел из самых разных людей и увлечений, и начал играть на гитаре. К своему удивлению, я стал вписываться в коллектив. Тогда я и понял, что действительно могу делать что-то лучше других. До того, как я взял в руки гитару, я ничем не увлекался».

Ширан отметил, что именно благодаря нестандартной внешности его стали узнавать и выделять среди остальных. «Люди начали узнавать меня, говоря: "О, это тот самый рыжий парень с гитарой". Я стал привлекать внимание благодаря запоминающейся внешности. Поэтому теперь я всегда говорю детям, что это здорово — быть странным», — рассказал музыкант.

Джерело: popcornnews