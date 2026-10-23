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Легендарна актриса, яка була фігуранткою мовного скандалу, заспівала українською

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Актриса Лариса Кадочнікова з актором Борисом Вознюком вийша на сцену театру Лесі Українки
фото: glavcom.ua

Лариса Кадочнікова – старійшина Театру Лесі Українки в Києві – наступного року відзначить 90-річчя

Народна артистка України Кадочнікова заспівала українською мовою. Примадонна театру Лесі Українки виступила у театральному ревю «Ця мить і є твоє життя» до 100-річчя театру.

Деталі виступу Лариси Кадочнікової повідомляє кореспондент «Главкома». 

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену театру Лесі Українки за руку з народним артистом України, актором трупи Борисом Вознюком. «Твої роки – твоє багатство. Це твій життєвий привілей. Актрисі завжди 18. І ми святкуєм ювілей», – за такими словами розпочала свій виступ Лариса Кадочнікова.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком
Лариса Кадочнікова вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком
фото: glavcom.ua

Під час свого номера Борис Вознюк та Лариса Кадочнікова не просто співали, вони згадували, як уперше вийшли на сцену, забували текст. Їхній виступ був присвячений ностальгії за багаторічною кар’єрою в театрі Лесі Українки.

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На сцені Лариса Кадочнікова показалася в яскравій червоній сукні, з масивним червоним намистом, а також у вінку з різнокольоровими квітами в тон її образу. Крім того, «актриса, якій завжди 18», не відмовилася й від підборів, які додали їй ще більшої елегантності.

Лариса Кадочнікова – народна артистка України, лауреатка Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, членкиня Національної спілки кінематографістів України. З 1964 року є акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Найбільш відома своєю роллю Марічки у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Нагадаємо, торік, 9 січня, народна артистка України Лариса Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою. Коли акторка вийшла на сцену, то вирішила виголосити промову російською мовою, на що відреагував журналіст і попросив перейти на українську. Однак Кадочнікова відмовилася це робити.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявляла російською мовою акторка.

Частина людей у залі аплодувала рішенню Кадочнікової. Серед тих, хто підтримав акторку в мережі, був радянський та український композитор Володимир Бистряков, який утік з України у 2022 році та вирішив нагадати про свою антиукраїнську позицію. Водночас чимало українців негативно поставилися до такого вчинку народної артистки України, висловивши свої думки в соцмережах.

Також повідомлялося, що Національна спілка кінематографістів України відреагувала на публічний скандал через відмову народної артистки України Лариси Кадочнікової виступити зі сцени українською мовою на церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова.

Зазначимо, «Главком» також завітав на святкове ревю театру імені Лесі Українки та підготував фоторепортаж з цікавими подробицями ювілейного шоу. До слова, привітати театр із визначною датою прийшли сотні глядачів, серед яких були міністерка культури Тетяна Бережна, відомі актори та режисери інших театрів, які прийшли підтримати колег.

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Теги: мова театр скандал Лариса Кадочнікова

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