«Має право на повагу». Спілка кінематографістів стала на захист Кадочнікової у мовному скандалі

«Не варто зараховувати до «ворогів» представників старшого покоління кінематографістів, які продовжують спілкуватися російською»

Національна спілка кінематографістів України відреагувала на публічний скандал через відмову народної артистки України Лариси Кадочнікової виступити зі сцени українською мовою на церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова. На сторінці у Facebook вони опублікували офіційний коментар і зазначили, що стався «прикрий інцидент».

Як відомо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів заявила, що українською вона «грає лише в театрі». «Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене», – сказала російською мовою акторка.

У Спілці наголосили, що розуміють, чому українці так гостро сприйняли слова акторки. До того ж зазначили, що у Будинку кіно російська мова зведена до мінімуму.

«Хотілося б, аби легендарна виконавиця ролі Марічки у «Тінях забутих предків» говорила українською не тільки у просторі фільму, а й часо-просторі сучасної України, яка протистоїть навалі рашистсьської орди. Відтак зрозумілим є дражливе сприйняття вже самого звучання російської лінгви. У стінах нашої Спілки, Будинку кіно це звучання нині зведено до мінімуму, що є наслідком природного процесу опору намірам російської імперії знищити Україну як таку», – йдеться у заяві.

Водночас кіноматографісти зі Спілки закликали всіх «бути обачливими і не зараховувати до «ворогів» тих представників старшого покоління українських кінематографістів, які продовжують спілкуватися переважно російською. Пояснюється це тим, що «їх внесок у нашу культуру є непроминущим і справді фундаментальним».

«Ролі, зіграні Ларисою Кадочниковою у «Тінях забутих предків» Сергія Параджанова, «Криниці для спраглих», «Вечорі на Івана Купала», «Білому птасі з чорною ознакою» Юрія Іллєнка, «Комісари» Миколи Мащенка назавжди лишаться в історії українського кіно. Її виступи російською ажніяк не є викликом, чи зумисною провокацією, як видається декому. Мисткиня, яка стільки зробила для нашого кіно, має право на повагу і прощення за певні атавізми, мовну архаїку», – йдеться у заяві. Спілка додала, що «на терезах історії переважає зроблене для культури», і варто виходити саме з цього.

Нагадаємо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.

"Мені досі соромно". Легендарна актриса Лариса Кадочникова розповіла, як через страх не запросила Параджанова до себе додому pic.twitter.com/7XLgT9VBEO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.