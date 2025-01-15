Мовний скандал. Кадочнікову підтримав композитор, який втік з України

Бистряков не лишився осторонь і заявив, що акторка «з гідністю відстояла свою мову і культуру»

Ще у 2018 році Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні

Радянський та український композитор Володимир Бистряков, який втік у 2022 році з України, вирішив нагадати про свою антиукраїнську позицію. Так, він підтримав акторку Ларису Кадочнікову на тлі останніх подій.

Як відомо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів заявила, що українською вона «грає лише в театрі». «Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене», – сказала російською мовою акторка.

Бистряков не лишився осторонь і заявив, що акторка «з гідністю відстояла свою мову і культуру».

«Знаєте, друзі, легко відстоювати свою позицію, перебуваючи за межами України... А спробуйте так, як найталановитіша Лариса Кадочнікова, перебуваючи в самому епіцентрі мовного концтабору.... не боячись... спокійно та аргументовано... з великою гідністю відстоювати свою мову і свою культуру», – написав композитор.

Бистряков сказав, що така позиція «дорогого коштує», а він схиляється перед «її правдою і впевненістю».

скриншот: facebook.com/Владимир Быстряков

Бистряков Володимир Юрійович – радянський та український композитор, піаніст, шоумен, Заслужений артист Української РСР, автор музики до багатьох радянських фільмів та мультфільмів. Відомий своїм відвертими українофобськими поглядами, публічною антиукраїнською пропагандою, висловлюваннями проти «Євромайдану», підтримкою анексії Криму Росією та виправдання сепаратистів « ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, на початку 2018 року композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО.

Також раніше Бистряков уже обзивав українців «ідіотами». Зокрема, таку публічну заяву він дозволив собі у січні 2019 року в ефірі програми «Події дня» на телеканалі «Наш».

Нагадаємо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою.

«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.

"Мені досі соромно". Легендарна актриса Лариса Кадочникова розповіла, як через страх не запросила Параджанова до себе додому pic.twitter.com/7XLgT9VBEO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025

До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.