Мовний скандал. Кадочнікову підтримав композитор, який втік з України
Ще у 2018 році Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні
Радянський та український композитор Володимир Бистряков, який втік у 2022 році з України, вирішив нагадати про свою антиукраїнську позицію. Так, він підтримав акторку Ларису Кадочнікову на тлі останніх подій.
Як відомо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів заявила, що українською вона «грає лише в театрі». «Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене», – сказала російською мовою акторка.
Бистряков не лишився осторонь і заявив, що акторка «з гідністю відстояла свою мову і культуру».
«Знаєте, друзі, легко відстоювати свою позицію, перебуваючи за межами України... А спробуйте так, як найталановитіша Лариса Кадочнікова, перебуваючи в самому епіцентрі мовного концтабору.... не боячись... спокійно та аргументовано... з великою гідністю відстоювати свою мову і свою культуру», – написав композитор.
Бистряков сказав, що така позиція «дорогого коштує», а він схиляється перед «її правдою і впевненістю».
Нагадаємо, на початку 2018 року композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО.
Також раніше Бистряков уже обзивав українців «ідіотами». Зокрема, таку публічну заяву він дозволив собі у січні 2019 року в ефірі програми «Події дня» на телеканалі «Наш».
Нагадаємо, Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою.
«Я українською мовою граю лише в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо», – заявила російською мовою акторка.
"Мені досі соромно". Легендарна актриса Лариса Кадочникова розповіла, як через страх не запросила Параджанова до себе додому pic.twitter.com/7XLgT9VBEO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025
До речі, Лариса Кадочнікова досі носить звання «Народної артистки Росії». У 2023 році у коментарі «Главкому» вона розповіла, що не бачить проблем у цьому. Артистка нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.
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