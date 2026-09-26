Жінка-військовослужбовець: як назвати одним словом? Пояснення мовознавиці

Словники не фіксують фемінітивів до слова «військовослужбовець». Що робити?

Словник української мови у 20 томах не фіксує фемінітивів до слова «військовослужбовець». Як у такому випадку правильно називати жінок, що служать у війську, пояснила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

За словами Ольги Васильєвої, згаданий словник почали укладати задовго до повномасштабної війни, коли жінок у війську було ще мало. Уряд дозволив їм вступати до військових ліцеїв лише з 2019 року, а у 2021 році жінок у ЗСУ було близько 30 тисяч. Зараз у війську служить понад 75 тис. жінок, тож прогалину у словнику негайно треба заповнювати.

«Що ж до вибору форми, то усталеною на сьогодні є «військовослужбовиця», як і «науковиця» та «мовознавиця». Хоча могло бути й «військовослужбовка», «науковка» та «мовознавка». Фемінітиви творяться дещо стихійно, тож філологиня може бути і мовознавицею, і мовознавкою, і навіть мовознавчинею», – пояснила Ольга Васильєва.

На думку мовознавиці, що людям стає більше до вподоби, те і приживається. Також вона зауважила, що «початківка» – досить давній фемінітив. Гончар у творі «Берег любові» вжив його 50 років тому.