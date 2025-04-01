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Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям
Сьогодні Вадиму Крищенку – 90
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Вадим Крищенко про свій ювілей: О Господи, мені – 90! Доповз...

Сьогодні, 1 квітня, святкує свій день народження знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко. Йому виповнилося 90 років. Відомі українські митці вітають легендарного автора українських суперхітів з днем народженням.

Історик української естради Михайло Маслій написав, що «1 квітня патріархові національного пісенного поетичного слова Вадимові Дмитровичу Крищенку сповнюється 90». Він подякував поету за творчість.

«Вадимові Дмитровичу Крищенку сповнюється 90! «Наливаймо, браття, кришталеві чаші!». Уклінно дякуємо, наш пісенний Батьку і Вчителю, що були, є і будете у нас. Нехай буде мирною, багатою і щасливою земля, яка народжує таких Господніх талантів! Низько вклоняємося Вашому імені!», – йдеться у повідомленні.

Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям фото 1
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Національний палац мистецтв «Україна» також долучився до привітань Крищенка з днем народження. Зокрема, подякував народному артисту за любов до України.

«Сьогодні виповнюється 90 років людині, чия поезія стала душею української пісні – Вадиму Дмитровичу Крищенку! Народний артист України, лауреат Шевченківської премії, автор сотень пісень, що давно стали класикою – його слово звучало й звучить у серцях мільйонів. Життєвий і творчий шлях Вадима Дмитровича – це служіння рідній мові, музиці й українській культурі. Вітаємо з ювілеєм, маестро! Дякуємо за любов до України, закарбовану в кожному рядку», – йдеться у повідомленні.

Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям фото 2
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До того ж українська співачка Світлана Весна привітала поета-пісняра з ювілеєм. Вона пригадала, як заспівала пісню «Мій рідний край» на слова Вадима Крищенка.

«Дякую Богу за те, що свого часу мала можливість заспівати пісню «Мій рідний край» на слова Вадима Крищенка, яка стала знаковою в моїй творчості, полюбилася шанувальникам української пісні і ввійшла у ТОП-100 золотих хітів Незалежної України», – написала співачка.

Світала Весна та Вадим Крищенко
Світала Весна та Вадим Крищенко
фото: Svitlana Vesna/Facebook

Співачка додала, що просить в Бога здоровʼя, сили і наснаги для Крищенка.

Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям фото 3
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Водночас сам Вадим Крищенко напередодні 1 квітня опублікував пост-вірш до свого дня народження. Він почав його такими словами: «О Господи, мені – 90! Доповз...».

Ювілей Вадима Крищенка. Митці вітають видатного українця з 90-річчям фото 4
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«О Господи, мені – 90! Доповз...

Невже це дев'яносто? Боже мій,
Не думалось, що пощастить дожити,
Та, пересиливши життєвий буревій,
Іще стою, хоча й громами битий.

Іще всміхаюсь завтрашньому дню,
Добра бажаю і землі і людям,
А нашій вдачі – міці та вогню,
З надією, що так воно і буде.

Так будьмо ж в радості, допоки ми живі,
А про сумне сьогодні – ані слова.
Тримаймо Божу віру в голові,
А решта все – то суєти полова.

Творім себе без зайвих протиріч
Шанобою до батьківської хати.
Оце у сяйві сьогоденних стріч
Вам, українці, хочу я сказати», – написав Крищенко.

Зауважимо, що нещодавно поет-пісняр в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідав про своє життя, в якому було багато лиха, про свої шлягери, які десятиліттями годують провідних артистів, поділився спогадами про зірок минулого, відверто розповів про своїх колег та поділився деталями великого концерту, який на честь його ювілею 12 квітня проведе Палац «Україна».

Нагадаємо, що «Главком» у цей день розповів про життєвий і творчий шлях видатного українця, чиї пісні стали невіддільною частиною національної культури.

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Теги: день народження ювілей Вадим Крищенко

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