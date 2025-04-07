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Легендарний поет-пісняр розказав про «жорстку» Ротару

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Вадим Крищенко: у житті Ротару не така приємна, як на сцені
фото з відкритих джерел

Вадим Крищенкою: «У житті Софія Михайлівна не така приємна, як на сцені»

Народний артист України Вадим Крищенко у великому ювілейному інтерв’ю «Главкому» поділився цікавим спогадом про те, якою була Софія Ротару поза сценою. Також легендарний поет розповів, що йому незрозуміла позиція співачки стосовно війни в Україні. 

За словами Крищенка, у житті Софія Ротару «дуже жорстка», не така приємна, як на сцені. Народний артист згадав епізод з минулого, в якому на пісню «Білі нарциси» його авторства поклала око Софія Ротару. Цю пісню вже виконувала Лілія Сандулеса. Софія Ротару тоді різко відповіла: «Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все».

Як зазначає Вадим Крищенко, у цій історії Ротару також посприяла, аби Сандулеса не перемогла у одному з конкурсів, поставивши журі ультиматум. «Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати», – згадує слова Ротару Вадим Крищенко. Відтоді легендарний поет не запрошує Ротару на свої творчі вечори.

Також, як згадує Вадим Крищенко, Ротару виявилась надзвичайно жорстокою. «Я працював з прекрасним аранжувальником Андрієм Остапенком. Він, наприклад, робив Оксані Білозір «Листопад». Андрій довгий час був клавішником у Софії Михайлівни. То казав, що вона надзвичайно складна людина. Я не знаю деталей, але відомо, що вона посадила (до в’язниці) свою директорку (колишня помічниця народної артистки Софії Ротару Ольга Коняхіна провела три роки у в'язниці за шахрайство)», – розповів Вадим Крищенко.

Проте особисте ставлення Вадима Крищенка до Софії Ротару визначилось насамперед не через конфліктні ситуації співачки з колегами по сцені, а через ставлення до України.

«Мене спитали, як я ставлюся до Софії Ротару, адже вона нічого злого не каже про те, що Росія напала на Україну, як оцінюєте її дії? Я відповів, що Софія Ротару, безперечно, дуже талановита. 30 чи 40 років ділити перше і друге місця з Аллою Пугачовою, ділити Олімп пісенний у такій країні як Радянський Союз, це треба мати надзвичайний талант. Але в мене існує єдиний критерій оцінки і любові, і нелюбові до митця. Його ставлення до моєї землі, до моєї України. Підтримує він Україну, чи не підтримує? Якщо він підтримує – він мій друг, товариш, сестра і брат. Якщо не підтримує, я його виганяю геть зі свого серця», – зауважив Крищенко.

Народний артист України, знаменитий поет-пісняр Вадим Крищенко працював з багатьма українськими виконавцями і спостерігав різні моменти зіркового життя. У великому ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів, як жорстко поводилася Софія Ротару зі своєю землячкою Лілією Сандулесою.

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Теги: Софія Ротару Вадим Крищенко

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