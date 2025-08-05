Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Леся Нікітюк оригінально привітала Сергія Притулу із народженням сина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Притула і Нікітюк довгий час працювали разом на телебаченні
фото із відкритих джерел

Леся Нікітюк розмістила фото із привітаннями для подружжя Притул у своїх соцмережах 

Волонтер і шоумен Сергій Притула днями повідомив, що став батьком учетверте. У подружжя народився хлопчик і його назвали Марко. З цією радісною подією сім’ю привітали друзі, колеги та прихильники. Серед них і напарниця Притули по шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк. Телеведуча окремо відзначила такий збіг, адже й сама нещодавно стала мамою. Про це пише «Главком».

«Вітаю з народженням синочка! P.S. Ото напарник – і дітки в один рік», – написала Леся у підписі до опублікованого в Instagram-stories фото.Також Нікітюк пожартувала, що тепер варто знімати шоу «Хто за ким повторив?» , й додала: «Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити». 

Леся Нікітюк оригінально привітала колегу із народженням сина
Леся Нікітюк оригінально привітала колегу із народженням сина
instagram.com/lesia_nikituk

До слова, дружина Сергія Катерина, так само як і Леся, приховувала свою вагітність. Про народження сина подружжя розповіло вже постфактум. Окрім новонародженого Марка, пара разом виховує 8-річну Соломію та 4-річну Стефанію. Також у Сергія Притули є старший син від першого шлюбу – 16-річний Дмитро.

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» у червні народила сина.

Читайте також:

Теги: Сергій Притула вагітність телеведуча Леся Нікітюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казбекова демонструє чудову фізичну форму, перебуваючи на дев'ятому місяці вагітності
Українська спортсменка на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння
6 липня, 10:37
Подружжя звернулося до Центру репродуктивної медицини при Колумбійському університеті
Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб
8 липня, 18:30
37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф вже мають доньку, яка народилася у 2023 році
Чотириразова олімпійська чемпіонка повідомила про вагітність
29 липня, 12:30
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
31 липня, 08:16
Для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової цей розрив вже не перший
Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину
31 липня, 20:14
Актори Володимир Ращук та Вікторія Білан одружені. Вони разом вже багато років, мають доньку Катерину, яка народилася у 2005 році
Проблеми у стосунках? Акторка Вікторія Білан повідомила про вагітність у 47 років та звернулася до чоловіка
Вчора, 08:59

Шоу-біз

Леся Нікітюк оригінально привітала Сергія Притулу із народженням сина
Леся Нікітюк оригінально привітала Сергія Притулу із народженням сина
Сукня Givenchy зі шлейфом: донька Стіва Джобса показала перше весільне фото
Сукня Givenchy зі шлейфом: донька Стіва Джобса показала перше весільне фото
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
Співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки
Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки
Проблеми у стосунках? Акторка Вікторія Білан повідомила про вагітність у 47 років та звернулася до чоловіка
Проблеми у стосунках? Акторка Вікторія Білан повідомила про вагітність у 47 років та звернулася до чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua