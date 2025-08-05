Леся Нікітюк оригінально привітала Сергія Притулу із народженням сина

Леся Нікітюк розмістила фото із привітаннями для подружжя Притул у своїх соцмережах

Волонтер і шоумен Сергій Притула днями повідомив, що став батьком учетверте. У подружжя народився хлопчик і його назвали Марко. З цією радісною подією сім’ю привітали друзі, колеги та прихильники. Серед них і напарниця Притули по шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк. Телеведуча окремо відзначила такий збіг, адже й сама нещодавно стала мамою. Про це пише «Главком».

«Вітаю з народженням синочка! P.S. Ото напарник – і дітки в один рік», – написала Леся у підписі до опублікованого в Instagram-stories фото.Також Нікітюк пожартувала, що тепер варто знімати шоу «Хто за ким повторив?» , й додала: «Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити».

Леся Нікітюк оригінально привітала колегу із народженням сина instagram.com/lesia_nikituk

До слова, дружина Сергія Катерина, так само як і Леся, приховувала свою вагітність. Про народження сина подружжя розповіло вже постфактум. Окрім новонародженого Марка, пара разом виховує 8-річну Соломію та 4-річну Стефанію. Також у Сергія Притули є старший син від першого шлюбу – 16-річний Дмитро.

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка шоу «Le Маршрутка» у червні народила сина.