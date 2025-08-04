Актори Володимир Ращук та Вікторія Білан вдруге стануть батьками

Актори Володимир Ращук та Вікторія Білан одружені. Вони разом вже багато років, мають доньку Катерину, яка народилася у 2005 році

Акторка поділилась радісною новиною у свій день народження

У день 47-річчя 3 серпня акторка Вікторія Білан влаштувала гендер-паті. Вона розповіла, що разом з актором-воїном Володимиром Ращуком чекає на сина. Про це пише «Главком» з посиланням на Instagram-сторінку Білан.

«Сьогодні мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на День народження за все моє життя! Володимире Ращук, якщо раптом ще цікаво – у нас буде син!», – написала Вікторія.

4 фото На весь екран







Акторку вже привітали колеги. «Ти така красива і прекрасна. Вітаю та обіймаю», – написала українська акторка та телеведуча Любава Грєшнова.

Пародистка, ведуча та актриса Інна Приходько привітала колегу з подвійним святом та побажала жінці й дитині янгола-охоронця. «Вікочко, яка красива ти, красива зовні і красива душею! Я тебе дуже поважаю, ціную, завжди підтримую! З Днем народження!!!!», – написала акторка Інна Ходос.

Зазначимо, що актор Володимир Ращук виконав одну з головних ролей у фільмі «Конотопська відьма». Стрічка вийшла у серпні минулого року і зібрала за чотири дні прокату майже 12 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно українська скелелазка Євгенія Казбекова на дев'ятому місяці вагітності вразила мережу підкоренням вертикальної траси. До речі, у минулому році Казбекова стала першою в історії українською скелелазкою, яка змогла вибороти олімпійську ліцензію.