Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві

Квартира телеведучої Катерини Соляр зруйнована внаслідок нічної атаки на Київ

У ніч на 31 липня Київ вкотре зазнав масованої атаки з боку російських військ. Ворог здійснив комбінований удар із використанням ракет та дронів, що призвело до численних руйнувань у місті, зокрема й у житловому секторі. Однією з постраждалих стала відома українська телеведуча Катерина Соляр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Катерину Соляр.

Квартира телеведучої зазнала значних пошкоджень. На оприлюднених нею фото та відео видно, що кімната перетворилася на руїну. Крізь розбиті вікна видніється пожежа від прильоту уламків або вибуху поблизу. Також помітно, що частина стелі обвалилася.

фото: Катерина Соляр

Лягла в коридорі і це мене врятувало, – будинок ведучої 24 Каналу Катерини Соляр постраждав під час нічного обстрілу Києва pic.twitter.com/TSpAGHfq0F — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2025

фото: Катерина Соляр

Катерина Соляр розповіла, що ніч вона провела у коридорі – подалі від вікон. Саме це рішення, ймовірно, врятувало їй життя. У короткому відеозверненні вона емоційно розповіла про свій стан після пережитого.

«В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм», – сказала Катерина Соляр.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.