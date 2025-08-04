Притула вчетверте став батьком (фото)

Притула: Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі

Волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що став батьком учетверте. У подружжя народився хлопчик і його назвали Марко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Притули.

«+1 маленький українець. Марко Сергійович Притула. Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі (1 серпня, – «Главком») за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль. Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ – це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів», – йдеться у дописі.

Притула додав: «Дякую, Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім’ї. Лікарям за чуйність та турботливість. Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Щира дяка Силам Оборони України за захист нового життя».

Зауважимо, від першого шлюбу Притула має 17-річного сина Дмитра. У нинішньому шлюбі у волонтера тепер троє дітей: Соломія, Стефанія і новонароджений Марко.

Раніше Сергій Притула зізнався, що стало причиною для розірвання першого шлюбу з дружиною Юлією Андрійчук. Ще у 2013 році ходили чутки, що причиною розлучення стала нинішня дружина Притули – Катерина.

До слова, нещодавно Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм.