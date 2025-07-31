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Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової цей розрив вже не перший
фото: журнал Viva

Ініціатором розлучення стала співачка

Українська співачка, телеведуча, журналістка Ольга Горбачова розлучається з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним. Їхнє сімейне життя протривало дев’ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Горбачової в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Горбачова розповіла, що крапку в стосунках вони поставили ще вісім місяців тому, а не живуть в одній оселі вже три місяця. А скоро відбудеться завершальний етап розірвання шлюбу. В цілому подружжя готувалося до розриву приблизно рік, а процес офіційного розлучення затягує, аби не зашкодити дітям. Вони навіть ходили на парну терапію, аби завершити стосунки в мирі та любові.

Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину фото 1

Співачка каже, що ініціатором розриву стала вона і запевняє, що зради Нікітіна в минулому не мали ніякого впливу на їхнє розлучення. Зірка заявила, що останнім часом вона усвідомила, що не хоче бути тією дружиною, яка увесь час живе «за чоловіком». За її словами, продюсеру необхідно дуже багато уваги від неї, і раніше вона це сприймала абсолютно нормально, однак тепер хоче більше вкладатися в розвиток власної кар'єри та піклування про обох доньок.

«Ми робимо все м'яко і з повагою. Це жахливо для дітей у будь-якому випадку. І це відповідальність моя і мого чоловіка. Зараз мені цікаво спостерігати, як ми двоє розквітаємо. До мене повертається жіноча цінність, він стає таким, яким я його колись бачила і кохала. У мене не було сил вкладатися в стосунки. Напевно, це моя особиста криза, гормональні зміни. Щоб це не було, але я почуваюся класно. Як не дивно, я почуваюся дуже легко», – зазначила артистка.

Нагадаємо, що для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової цей розрив вже не перший. Пара перебувала в шлюбі з 2007 по 2009 рік. У 2011-му продюсер та співачка знову почали зустрічатися, а у 2016-му – одружилися. Подружжя виховує двох доньок – Поліну та Серафиму.

Горбачова заявила, що розлучається з Нікітіним і назвала причину фото 2

Раніше повідомлялося, що відомий український актор та зірка «Ліги сміху» Віктор Розовий, який раніше отримав травму на фронті, розлучається з дружиною Ольгою. Вони зіграли весілля у березні 2024 року.

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Теги: співачка розлучення телеведуча

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