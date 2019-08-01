Леся Никитюк призналась, что втирает в губы золото и носит платья в стиле «сауна-пляж-ресторан»



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая рассказала о любимых beauty-средствах и базовых вещах своего гардероба

Каждая женщина старается следить за собой, за состоянием кожи и применяет множество косметических средств для того, что бы избежать появления морщин и целлюлита. А если ты еще и телеведущая, то ты просто обязана выглядеть даже по утрам, как модель с обложки глянцевого журнала.

В недавнем интервью, телеведущая Леся Никитюк раскрыла свой главный бьюти-секрет – она сверкает, как золото, потому что втирает в кожу золотую пыль!

«В моей косметичке всегда есть кокосовое масло для тела и парфюмированная пудра для области декольте, – рассказала Леся Никитюк в интервью Joy . – А еще – бальзам для губ с маслами десяти видов роз и 24-каратным золотом».

Круто выглядеть помогает и удачно подобранный гардероб. Среди базовых вещей, которые ездят с ней в любое путешествие (а теперь и катаются по Украине ради съемок нового патриотичного тревел-шоу «Le маршрутка»): кроп-топ и любой костюм, которые можно сочетать между собой.

«Еще люблю универсальные платья «сауна-пляж-ресторан», – говорит ведущая Нового канала. – Вообще считаю, что образ создают аксессуары. Люблю когда их минимум, но обязательно чтобы в точку».

Напомним. что уже осенью на Новом канале Леся предстанет перед зрителями в совершенно новых образах. Во-первых, с длинными волосами. Во-вторых, в необычных платьях, часть которых шили специально для Никитюк. Всю эту красоту увидим в шоу «Хто зверху?», «Шалена зірка» и «Кто против блондинок?».