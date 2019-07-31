  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного

    • Розсилка
    Снежана Егорова - Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова
    facebook.com/snezhana.egorova.9

    Украинская актриса и телеведущая вчера объявила о помолвке

    Со вчерашнего дня поклонники украинской актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой с усердием мониторят страницы звезды в социальных сетях, пытаясь разыскать хоть один снимок с новым возлюбленным.

    Но все попытки оказались тщетными: ни одного снимка, ни одного намека на новые отношения. Ну а сама актриса после новости о помолвке, коротко прокомментировала свои изменения в жизни на своей странице в Facebook, тем самым подтвердив, что в ее жизни все прекрасно, но делиться с общественностью и выставлять на показ новую любовь она не готова.

    «Я никогда не шучу.... Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным», - написала звезда.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного
    Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного

    Стоит отметить, что для Снежаны Егоровой это будет третий официальный брак.

    В 1992 году актриса впервые вышла замуж за клипмейкера Семена Егорова, у супругов родились две дочери — Анастасия и Александра. В 2006 году Егорова вновь вышла замуж за эпатажного артиста Антона Мухарского. У пары родилось трое детей — Андрей, Арина и Иван. В конце 2013 года Егорова и Мухарский расстались. 

    Читайте також
    актриса телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ