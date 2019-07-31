Снежана Егорова не готова называть имя своего возлюбленного



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Снежана Егорова facebook.com/snezhana.egorova.9

Украинская актриса и телеведущая вчера объявила о помолвке

Со вчерашнего дня поклонники украинской актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой с усердием мониторят страницы звезды в социальных сетях, пытаясь разыскать хоть один снимок с новым возлюбленным.

Но все попытки оказались тщетными: ни одного снимка, ни одного намека на новые отношения. Ну а сама актриса после новости о помолвке, коротко прокомментировала свои изменения в жизни на своей странице в Facebook, тем самым подтвердив, что в ее жизни все прекрасно, но делиться с общественностью и выставлять на показ новую любовь она не готова.

«Я никогда не шучу.... Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным», - написала звезда.

Стоит отметить, что для Снежаны Егоровой это будет третий официальный брак.

В 1992 году актриса впервые вышла замуж за клипмейкера Семена Егорова, у супругов родились две дочери — Анастасия и Александра. В 2006 году Егорова вновь вышла замуж за эпатажного артиста Антона Мухарского. У пары родилось трое детей — Андрей, Арина и Иван. В конце 2013 года Егорова и Мухарский расстались.