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    Жизнь

    Ни капли стеснения: Кортни Кардашьян позировала обнаженной в бассейне

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    Кортни Кардашьян - Ни капли стеснения: Кортни Кардашьян позировала обнаженной в бассейне
    Кортни Кардашьян

    40-летняя Кортни Кардашьян отдыхает с семьей в Италии. Теледива наслаждается южным солнцем и делится пикантными фото

    Старшая сестра Ким Кардашьян даже в отпуске не перестает работать, правда не в том смысле, как все привыкли думать. Для теледивы рабочий процесс заключается в эффектных кадрах для привлечения внимания к своей велнес-платформе Poosh.

    Так, Кортни решила полностью обнажиться, чтобы на собственном примере показать результат продукции для тела своего бренда. Она позировала, сидя в бассейне, демонстрируя идеальную кожу и фигуру.

    Кортни Кардашьян
    Кортни Кардашьян

    За несколько часов кадр набрал свыше ста тысяч лайков. В комментариях подписчики оставили массу комплиментов звезде и отметили, что у нее самая потрясающая фигура из всех сестер Кардашьян.

    «Великолепна», «Богиня», «Смело! Красотка», «Самая безупречная», «И это мама троих детей! Не верится!» — написали фолловеры.

    Вместе с Кортни отдыхают ее дети: дочь Пенелопа и сын Рейн, а вот старшего Мэдисона замечено не было. Все вместе они проводят время на яхте, где с ними произошел забавный случай. Прямо к судну подплыла лодка с мороженным! Дети были удивлены и довольны таким сюрпризом.

    Джерело: graziamagazine.ru

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