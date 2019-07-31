Украинской певице Кате Гуменюк вернули свадебное платье



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Катя Гуменюк (Ассоль)

Сегодня утром артиска получила в целости и сохранности свой дизайнерский наряд

Утро Кати Гуменюк, которая долгое время выходила на сцену под псевдонимом Ассоль, началось с хороших новостей. Артистке вернули свадебный наряд вместе с туфлями и аксессуарами, который авиакомпания умудрилась потерять.

Как ранее сообщал Scotch, в воскресенье Катя вместе со своей мамой возвращалась из Лондона, где она сшила дизайнерское свадебное платье своей мечты, рейсом авиакомпании LOT. Когда пришло время возвращаться в Украину, его упаковали в картонную коробку и сдали в багажное отделение. Уже в Киеве артистка узнала: наряда на борту не было, из Лондона он так и не вылетел.

По словам артистки, разбирательство затянулось на 72 часа, после чего представители LOT озвучили причину проблемы. Они заявили, что багаж артистки был снят с рейса из-за превышения допустимых норм веса – он составил 32 кг, 23 из которых – платье и 9 – туфли и аксессуары. Сегодня утром самолет с нарядом певицы приземлился в Киеве.



«Как я рада, что с моим платьем все в порядке! Я уже приготовилась к худшему, но мой самый ценный груз оказался в полной сохранности. Свадьба уже совсем скоро, нужно тщательно все подготовить, а поиски нового платья заняли бы очень много времени», – призналась певица Катя Гуменюк.



Напомним, что свадьба украинской артистки запланирована на 19 сентября.

«19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты» – недавно рассказала Катя Гуменюк.

Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.