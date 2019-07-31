Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре



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Серена Уильямс

Наряд получил название Twist Front Dress

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в мае 2018 года создала свой бренд одежды Serena, смоделировала платье, которое идеально сядет на любую фигуру. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав видеопрезентацию новой модели под названием Twist Front Dress.

«Никто в мире не выглядит одинаково. Мы все очень разные, с разными характерами и чертами, – рассказывает Серена в ролике. – Существует ли лучший способ продемонстрировать эту модель, чем сделать это на каждом типе фигуры?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 27 Июл 2019 в 6:01 PDT

В ролике девушки разной комплекции позируют в платье и делятся своими впечатлениями. Модель представлена в красном цвете с V-образным вырезом и драпировкой спереди.

Спортсменка основала бренд Serena для того, чтобы создавать практичную одежду по доступным ценам для девушек, которые хотят поверить в себя и показать свою красоту.