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    Жизнь

    Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре

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    Серена Уильямс - Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре
    Серена Уильямс

    Наряд получил название Twist Front Dress

    Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в мае 2018 года создала свой бренд одежды Serena, смоделировала платье, которое идеально сядет на любую фигуру. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав видеопрезентацию новой модели под названием Twist Front Dress.

    «Никто в мире не выглядит одинаково. Мы все очень разные, с разными характерами и чертами, – рассказывает Серена в ролике. – Существует ли лучший способ продемонстрировать эту модель, чем сделать это на каждом типе фигуры?»

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    Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

    В ролике девушки разной комплекции позируют в платье и делятся своими впечатлениями. Модель представлена в красном цвете с V-образным вырезом и драпировкой спереди.

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    Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре
    Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре
    Серена Уильямс выпустила платье, которое подходит любой фигуре

    Спортсменка основала бренд Serena для того, чтобы создавать практичную одежду по доступным ценам для девушек, которые хотят поверить в себя и показать свою красоту.

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