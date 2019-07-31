Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды



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Принц Гарри и Меган Маркл rbc.ua

В этом году Меган Маркл многое пробует впервые

Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска британского Vogue, для которого она взяла интервью у Мишель Обамы и своего супруга, принца Гарри.

А теперь сообщается, что в конце года Меган выпустит коллекцию одежды: капсульную линейку для демократичного бренда Marks and Spencer. Этот проект будет благотворительным, и деньги с продажи каждой второй вещи будут отправлены в организацию Smart Works, помогающей безработным и уязвимым женщинам обрести профессию.

После переезда в Великобританию Меган неоднократно замечали в вещах этого бренда. Так, в платье Marks and Spencer стоимостью 49 фунтов она появилась на концерте в королевском Альберт-Холле. Сразу после публикации ее фотографий, платье было распродано во всех размерах. Также британский демократичный бренд создавал вещи с отсылками к образам Меган - например, копию пальто цвета кэмел, в котором Меган вышла в свет в день помолвки с принцем Гарри.

Джерело: Hello!