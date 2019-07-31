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    Жизнь

    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Принц Гарри и Меган Маркл
    rbc.ua

    В этом году Меган Маркл многое пробует впервые

    Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска британского Vogue, для которого она взяла интервью у Мишель Обамы и своего супруга, принца Гарри.

    А теперь сообщается, что в конце года Меган выпустит коллекцию одежды: капсульную линейку для демократичного бренда Marks and Spencer. Этот проект будет благотворительным, и деньги с продажи каждой второй вещи будут отправлены в организацию Smart Works, помогающей безработным и уязвимым женщинам обрести профессию. 

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    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды
    Меган Маркл выпускает коллекцию демократичной одежды

    После переезда в Великобританию Меган неоднократно замечали в вещах этого бренда. Так, в платье Marks and Spencer стоимостью 49 фунтов она появилась на концерте в королевском Альберт-Холле. Сразу после публикации ее фотографий, платье было распродано во всех размерах. Также британский демократичный бренд создавал вещи с отсылками к образам Меган - например, копию пальто цвета кэмел, в котором Меган вышла в свет в день помолвки с принцем Гарри. 

    Джерело: Hello!

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