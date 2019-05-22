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    Шоу-биз

    Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом
    Леся Никитюк

    Роман телеведущей длился 2,5 года

    В начале февраля телеведущая Леся Никитюк заявила, что рассталась с любимым мужчиной. Но только спустя три месяца девушка поделилась подробностями романа, который длился 2,5 года.

    Леся Никитюк всегда тщательно скрывала свою личную жизнь. И информацию о ней выдавала поклонникам по чайной ложечке. Вся страна знает, что Леся встречалась с Cоседом. Но подробности романа из нее было не вытянуть. Через несколько месяцев после разрыва в интервью Маше Ефросининой в рамках YouTube-проекта «Экзамен на откровенность», Никитюк наконец-то приоткрыла дверцу в свою личную жизнь.

    «Наш роман длился 2,5 года. Мы очень любили друг друга, – рассказала Леся Никитюк. – Я уже переплакала и отпустила. Переболело. Да, сейчас я одинока, но смогла принять это одиночество. Хотя на первых этапах очень его боялась. Тогда казалось, что мой мир перевернулся...»

    Леся и ее экс-возлюбленный до сих пор живут стенка в стенку. И довольно часто встречаются.

     «Мне спокойно, когда я слышу, что он приходит домой, в свою квартиру, – говорит ведущая. – Собака сразу спрыгивает на пол и начинает скулить, думает, что «папка» сейчас зайдет. Слышу, как он пятками шлепает по полу, и успокаиваюсь. Я под охраной, я не одна. Мы постоянно встречаемся. И зачастую я чувствую, когда это произойдет. Иду и думаю: «сейчас-сейчас», и тут оп – и он из-за угла. Мы здороваемся, общаемся, но не больше».

    В ответ на вопрос Маши, что, возможно, мужчинам с ней сложно? Леся приложила картонное сердце с написанным вопросом к груди.

     «У меня никогда не было все легко и просто, – призналась она. – Мужчинам со мной сложно. Когда прихожу в любую компанию, все внимание переключается на меня. Человек включает телевизор – там я, интернет – там реклама со мной. Если я на отдыхе ем чебурек или катаюсь на лыжах, это сразу появляется в сети. Старалась ограждать наши отношения от чужих глаз. Мы никогда не выходили в свет публично. Но я все равно думаю, что зря рассказала об этих отношениях. Вдруг все вот так обернулось потому, что ляпнула, мол, я счастлива?»

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    Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом
    Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом
    Леся Никитюк впервые откровенно рассказала о романтических отношениях с соседом

    Но мы очень надеемся, что эта красивая история любви еще не закончена.

     «Не могу сказать, прекратилось все или нет,– говорит звезда Нового канала. – На данный момент ситуация такова, что людям нужно время. А Бозя там уже порешает».

     Кстати, как раз сейчас Леся Никитюк на пару с Сергеем Притулой и десятками селебритиз снимают новый сезон шоу «Хто зверху?» Свежие выпуски – в осеннем сезоне на Новом канале.

     

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