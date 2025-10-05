Артист активно готується до великого концерту, на якому виконає наживо нові композиції

Виконавець Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому «Місто Дощів». Композиція отримала назву «Кохай». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста.

За словами Барських, у своїх піснях він намагається відображати рефлексію власних відчуттів та думок. «Кохай – це настрій, який ллється з мене попри найтяжчі роки, майже чотири роки життя у війні. Я хочу, щоб мої шанувальники мали пісню, яка може врятувати їх у часи відчаю. Відпускаю до вас свої найглибші й найінтимніші думки. Ні, це все ж таки знання, які день за днем я підтверджую своїм життєвим шляхом», – прокоментував премʼєру Барських.

Режисер Алан Бадоєв відзняв кліп на пісню «Кохай». Згідно з локацією, стилістикою та стилю Макса Барських, знімали відео одночасно з «Все Ок». Цей трек артист презентував напередодні. Співак також оголосив про призупинення релізу англомовних треків. Реліз нового альбому Макса Барських «Місто дощів» запланований на 10 жовтня. Вперше нову україномовну платівку співак виконає наживо під час великого концерту в столичному «Палаці спорту» 13 грудня.

В коментарях під кліпом на композицію «Кохай» переважна більшість коментарів позитивні. Чимало користувачів відеоплатформи YouTube відмітили, що трек нагадує їм колискову.

Здається, це не просто музика, а розмова з самим собою – чесна, справжня, ніжна.

Ця пісня – мов колискова. Вона огортає і занурює у приємний транс.

Така чуттєвість. Я впевнена, що багато людей знайдуть підтримку для себе в тексті цієї пісні.

Пісня окутує як теплий плед. Дуже душевно, дякую за творчість українською.

