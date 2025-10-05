Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Виконавець відзняв декілька відео на одній локації
фото: менеджмент артиста

Артист активно готується до великого концерту, на якому виконає наживо нові композиції

Виконавець Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому «Місто Дощів». Композиція отримала назву «Кохай». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста.

За словами Барських, у своїх піснях він намагається відображати рефлексію власних відчуттів та думок. «Кохай – це настрій, який ллється з мене попри найтяжчі роки, майже чотири роки життя у війні. Я хочу, щоб мої шанувальники мали пісню, яка може врятувати їх у часи відчаю. Відпускаю до вас свої найглибші й найінтимніші думки. Ні, це все ж таки знання, які день за днем я підтверджую своїм життєвим шляхом», – прокоментував премʼєру Барських.

Режисер Алан Бадоєв відзняв кліп на пісню «Кохай». Згідно з локацією, стилістикою та стилю Макса Барських, знімали відео одночасно з «Все Ок». Цей трек артист презентував напередодні. Співак також оголосив про призупинення релізу англомовних треків. Реліз нового альбому Макса Барських «Місто дощів» запланований на 10 жовтня. Вперше нову україномовну платівку співак виконає наживо під час великого концерту в столичному «Палаці спорту» 13 грудня.

В коментарях під кліпом на композицію «Кохай» переважна більшість коментарів позитивні. Чимало користувачів відеоплатформи YouTube відмітили, що трек нагадує їм колискову. 

  • Здається, це не просто музика, а розмова з самим собою – чесна, справжня, ніжна.
  • Ця пісня – мов колискова. Вона огортає і занурює у приємний транс.
  • Така чуттєвість. Я впевнена, що багато людей знайдуть підтримку для себе в тексті цієї пісні.
  • Пісня окутує як теплий плед. Дуже душевно, дякую за творчість українською.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Юрій Нікітін висловився про майбутні україномовні композиції Вєрки Сердючки.

Теги: пісня співак Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Оля Полякова показала нові фото молодшої доньки, якій виповнилось 14 років
Оля Полякова показала нові фото молодшої доньки, якій виповнилось 14 років
Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому
Макс Барських презентував другий сингл з нового україномовного альбому
Голлівудські зірки розсекретили вподобання Усика в їжі
Голлівудські зірки розсекретили вподобання Усика в їжі
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців
Одеський міжнародний кінофестиваль назвав цьогорічних переможців
Перший український горор та заявка від Швейцарії на «Оскар». Кінопрем'єри тижня
Перший український горор та заявка від Швейцарії на «Оскар». Кінопрем'єри тижня

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua