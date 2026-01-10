Головна Скотч Шоу-біз
Скандал у шоубізнесі: Бужинська оголосила про розрив з Грицканом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Катерина Бужинська

Початок 2026 року ознаменувався гучним творчим «розлученням»: народна артистка України Катерина Бужинська офіційно підтвердила завершення спільної роботи з партнером по сцені та звинуватила його у непорядності

Якщо 2025 рік запам'ятався серією розірвань шлюбів серед зірок, то 2026-й відкриває нову сторінку – розпад популярних дуетів. Творчий тандем Катерини Бужинської та Михайла  Грицкана, який подарував прихильникам чимало ліричних композицій, припинив своє існування на тлі серйозного конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Катерину Бужинську.

Катерина Бужинська була максимально відвертою зі своєю аудиторією, та розповіла що її співпраця з Михайлом Грицканом завершена остаточно. Співачка не приховувала розчарування і заявила що зіштовхнулася з моральною непорядності з боку колеги.

«На жаль, я зіштовхнулася з непорядністю. У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди йде по головах, будує власну славу та навіть переманює мій колектив. Мене використали заради своєї популярності», – розповіла Бужинська.

Попри важкий емоційний стан, Бужинська знайшла сили подякувати за спільні пісні та творчі моменти, побажавши колишньому колезі успіху. Проте вона чітко дала зрозуміти: відтепер кожен іде своїм окремим шляхом.

Нагадаємо, народна артистка України Катерина Бужинська повідомила, що вже другий місяць проходить лікування та наразі перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока співачки.

Теги: Катерина Бужинська співачка

