Відомий український співак переніс операцію та показався на милицях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наразі Yaktak відновлюється, а ходить він за допомогою милиць
фото: nstagram.com/yaktak_official

20-річний артист відверто розповів про проблеми зі здоров'ям

Відомий український співак Yaktak, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, неочікувано показався на милицях та повідомив про перенесену операцію. Як інформує «Главком», про проблеми зі здоров'ям 20-річний виконавець розповів у своєму Instagram та пояснив, що саме сталося. Негаразди почалися у вересні 2025 року, коли артист був у концертному турі в США. Під час виступу на сцені Yaktak зробив невдалий крок, що спричинило дуже серйозні проблеми з ногою.

У подробиці співак вдаватися не став. Натомість артист зізнався, що без операції не минулося, і він переніс хірургічне втручання. Наразі Yaktak відновлюється, а ходить він за допомогою милиць.

Відомий український співак переніс операцію та показався на милицях фото 1

«Історія, яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перев'язки і все ж таки без операції не обійшлось», – поділився артист.

Відомий український співак переніс операцію та показався на милицях фото 2

Нагадаємо, 28 серпня у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога. Під публікацією «У-Квартала» про благодійний концерт люди писали, що недоречно проводити виступ у такий день і треба було все перенести.

Співак YakTak опублікував заяву на тлі звинувачень через виступ на благодійному концерті у Софіївській Борщагівці. За його словами, єдина причина, чому він не скасував участь у ньому – збір на військовий госпіталь. «Це був виступ з безкоштовним входом, для всіх охочих, щоб зібрати якомога більше донатів військовим. Ми завжди пам'ятаємо, що єдині, завдяки кому можемо жити – це Сили оборони України», – каже він.

Теги: співак артист історія

