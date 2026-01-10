Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання

Дмитро Шуров змушений був рятувати від замерзання свою колекцію піаніно

Pianoбою довелося рубати дрова для буржуйки

Відомий музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) показав, як рубає дрова. Як інформує «Главком», відповідну світлину він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Музикант поділився, що у його помешканні вже третю добу немає світла. Тим часом, унікальній колекції інструментів потрібне тепло.

«Пішла третя доба без світла. Вчасно господар дрова наскирдував! Рятую від замерзання свою колекцію піаніно, хамонд-органів, родесів та інших рідкісних та дуже дорогих серцю інструментів за допомогою буржуйки», – піжписав знімки Pianoбой.

Раніше співак Дмитро Шуров (Pianoбой), який багато їздить з благодійними концертами для захисників, розповів про недавній випадок, який стався з ним в одному в військових шпиталів.

Також Дмитро Шуров приїхав до Херсона з незапланованим концертом та з «напівживою клавішею та однією колонкою» проспівав з містянами легендарні українські хіти.