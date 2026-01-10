Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Шуров змушений був рятувати від замерзання свою колекцію піаніно
фото: Дмитро Шуров/Facebook

Pianoбою довелося рубати дрова для буржуйки

Відомий музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) показав, як рубає дрова. Як інформує «Главком», відповідну світлину він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Музикант поділився, що у його помешканні вже третю добу немає світла. Тим часом, унікальній колекції інструментів потрібне тепло.

Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання фото 1

«Пішла третя доба без світла. Вчасно господар дрова наскирдував! Рятую від замерзання свою колекцію піаніно, хамонд-органів, родесів та інших рідкісних та дуже дорогих серцю інструментів за допомогою буржуйки», – піжписав знімки Pianoбой.

Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання фото 2

Раніше співак Дмитро Шуров (Pianoбой), який багато їздить з благодійними концертами для захисників, розповів про недавній випадок, який стався з ним в одному в військових  шпиталів.

Також Дмитро Шуров приїхав до Херсона з незапланованим концертом та з «напівживою клавішею та однією колонкою» проспівав з містянами легендарні українські хіти.

Читайте також:

Теги: електроенергія музикант Дмитро Шуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан Гіга зміг підкорити не одне покоління українців
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
12 грудня, 2025, 20:24
Альбом «Без страху» – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята
«Культурні сили» присвятили альбом сухопутним військам
12 грудня, 2025, 15:21
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 2025, 13:55
Прощання зі Степаном Гігою
Спасибі Вам, маестро Гіга! Прощання з легендарним і загадковим артистом: репортаж зі Львова
15 грудня, 2025, 18:30
Зінченко вважає, що подолання боргової кризи неможливе без зменшення ролі держави на ринку
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
21 грудня, 2025, 16:54
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 27 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
26 грудня, 2025, 17:05
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
27 грудня, 2025, 09:31
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
5 сiчня, 20:49
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 сiчня, 18:22

Шоу-біз

Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання
Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання
Скандал у шоубізнесі: Бужинська оголосила про розрив з Грицканом
Скандал у шоубізнесі: Бужинська оголосила про розрив з Грицканом
Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні (фото)
Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні (фото)
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua