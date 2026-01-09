Софія Нерсесян: «Найстрашніша ніч у моєму житті»

Росія завдала цинічного удару по Києву в ніч на 9 січня. Протягом ночі російські війська атакували столицю. Під вогонь також потрапив дім 10-річної співачки Софії Нерсесян, дівчинка представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2025. Вона поділилася у соцмережах наслідками російського обстрілу. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Софії Нерсесян.

У своєму блозі в Instagram зірка Дитячого Євробачення вночі опублікувала сторис, де показала наслідки втручання у свій будинок. Одну зі сторис вона підписала так: «Найстрашніша ніч у моєму житті». Також співачка заявила, що ненавидить Росію.

Зірка Дитячого Євробачення показала наслідки влучання у свій будинок фото: Іnstagram/nersesiansofia_official

На кадрах видно вибиті вікна, купу скла навколо та понівечену будівлю. Згодом дівчинка опублікувала відео, де показала як виглядає її будинок після атаки та закликала українців йти до укриттів під час загрози.

Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні фото: Іnstagram/nersesiansofia_official

Також інцидент прокоментував блогер Слава Дьомін. Він повідомив, що родина юної співачки та вона сама не постраждали. «Приліт в будинок представниці України на Дитячому Євробаченні Софії Нерсесян. В родині троє дітей. Слава Богу, що всі живі», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Україна посіла друге місце на Дитячому Євробаченні 2025, яке відбулося в Грузії. Представниця країни – 10-річна киянка Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» – за підсумками голосування отримала 79 балів від журі та 98 балів від глядачів, набравши загалом 177 балів.