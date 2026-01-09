Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Софія Нерсесян поділилася у соцмережах наслідками влучання у її будинок
фото: Іnstagram/nersesiansofia_official

Софія Нерсесян: «Найстрашніша ніч у моєму житті»

Росія завдала цинічного удару по Києву в ніч на 9 січня. Протягом ночі російські війська атакували столицю. Під вогонь також потрапив дім 10-річної співачки Софії Нерсесян, дівчинка представляла Україну на Дитячому Євробаченні 2025. Вона поділилася у соцмережах наслідками російського обстрілу. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Софії Нерсесян.

У своєму блозі в Instagram зірка Дитячого Євробачення вночі опублікувала сторис, де показала наслідки втручання у свій будинок. Одну зі сторис вона підписала так: «Найстрашніша ніч у моєму житті». Також співачка заявила, що ненавидить Росію.

Зірка Дитячого Євробачення показала наслідки влучання у свій будинок
Зірка Дитячого Євробачення показала наслідки влучання у свій будинок
фото: Іnstagram/nersesiansofia_official

На кадрах видно вибиті вікна, купу скла навколо та понівечену будівлю. Згодом дівчинка опублікувала відео, де показала як виглядає її будинок після атаки та закликала українців йти до укриттів під час загрози.

Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні
Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні
фото: Іnstagram/nersesiansofia_official

Також інцидент прокоментував блогер Слава Дьомін. Він повідомив, що родина юної співачки та вона сама не постраждали. «Приліт в будинок представниці України на Дитячому Євробаченні Софії Нерсесян. В родині троє дітей. Слава Богу, що всі живі», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Україна посіла друге місце на Дитячому Євробаченні 2025, яке відбулося в Грузії. Представниця країни – 10-річна киянка Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» – за підсумками голосування отримала 79 балів від журі та 98 балів від глядачів, набравши загалом 177 балів.  

Читайте також:

Теги: росія обстріл співачка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Вчора, 10:42
СБУ уразила нафтовидобувні платформи «Лукойлу» втретє за тиждень
Безпілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
15 грудня, 2025, 15:53
Сполучені Штати збираються вдарити по російському енергетичному сектору
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
17 грудня, 2025, 11:46
Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 2025, 16:24
За рік Росія масово атакувала Україну ракетами, дронами й авіабомбами
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
31 грудня, 2025, 13:09
Окупований Крим залишився без бензину А92 та А95
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
31 грудня, 2025, 16:32
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
3 сiчня, 03:26
Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією
Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
7 сiчня, 17:55
Наслідки ракетної атаки на Київ 25 березня 2025 року
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
1 сiчня, 12:35

Шоу-біз

Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні (фото)
Росіяни пошкодили будинок представниці України на Дитячому Євробаченні (фото)
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
Нацвідбір-2026: у «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста
Нацвідбір-2026: у «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста
Буданов дав добро. Відома блогерка розповіла таємниці своєї поїздки в Афганістан
Буданов дав добро. Відома блогерка розповіла таємниці своєї поїздки в Афганістан

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua