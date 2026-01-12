«Золотий глобус – 2026»: оголошено лауреатів престижної кінопремії

Пол Томас Андерсон здобув дві статуетки – за найкращу режисуру та за найкращий сценарій стрічки «Одна битва за іншою»

Кращим драматичним фільмом став «Гамнет», а кращою комедією – «Одна битва за іншою»

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження лауреатів 83-ї премії «Золотий глобус». Про це повідомляє «Главком».

Нагороду за найкращий драматичний фільм отримав «Гамнет» Хлої Чжао, сюжет якої заснований на однойменному романі Меггі О'Фаррелл. Це вигадана історія життя сина Вільяма Шекспіра Гамнета, який помер в 11 років.

Головні ролі в «Гамнеті» зіграли Пол Мескал та ірландська артистка Джессі Баклі, яка за роль Агнес Шекспір отримала «Золотий глобус» у номінації найкраща актриса в драматичному фільмі.

Фільм «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона визнаний найкращим фільмом у жанрі мюзикл або комедія. Сам він був нагороджений як найкращий режисер. Чорна комедія, головну роль в якій зіграв Леонардо Ді Капріо, була також відзначена за найкращу режисуру і найкращий сценарій.

Найкращою акторкою другого плану стала Теяна Тейлор фото: CBS

Фільм, головну роль в якому грає Ді Капріо, а ролі другого плану виконують Шон Пенн і Бенісіо Дель Торо, розповідає про спитого революціонера, який знову кидається в бій, коли його дочку починає переслідувати корумпований поліцейський офіцер. «Одна битва за іншою» стала однією з гучних кіноподій минулого року і отримала позитивні відгуки критиків.

Тим часом кращим драматичним актором був оголошений бразильський артист Вагнер Моуру за головну роль у фільмі «Секретний агент», який став найкращим фільмом іноземною мовою.

Премії за кращу чоловічу і жіночу роль в музичному або комедійному фільмі дісталися Тімоті Шаламе за роль професійного гравця в настільний теніс у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій» і Роуз Бірн за «Якби я мала ноги, я б тебе ударила».

Американський медичний драматичний телесеріал «Лікарня Пітт» був визнаний найкращим драматичним серіалом. Комедійний або музичний серіал – «Кіностудія», який вийшов на платформі Apple TV+ і минулого року отримав 13 нагород на премії «Еммі».

Тімоті Шаламе отримав нагороду «Золотий глобус» за фільм «Марті Супрім» фото: CBS

Ноа Вайл приймає нагороду за фільм «Пітт» фото: CBS

Нагадаємо, авторитетний американський журнал Time визнав актора Леонардо Ді Капріо «Артистом 2025 року». Журнал Time відзначив, що Ді Капріо «побудував кар'єру, якій позаздрили б багато людей». Редакція Time особливо підкреслила його унікальну здатність до акторської гри