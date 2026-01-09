Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Культурні сили» дали нове звучання пророчому віршу Василя Симоненка
фото: скриншот з відео

Василь Симоненко та Елвіс Преслі народилися в один день та рік – 8 січня 1935 року

Платформа «Культурні сили» представила нову пісню військовослужбовця та музиканта Олександра Ремеза, написану на вірш Василя Симоненка «Можливо, знову загримлять гармати». Реліз відбувся в день народження поета – 8 січня. Про це повідомляє «Главком».

«Саме в цей день народилися двоє відомих творчих людей, але з двома дуже різними долями: Василь Симоненко – в Україні, в селі Біївці, що нині на Полтавщині, та Елвіс Преслі – у Тупело, штат Міссісіпі, США. Вони народилися не лише в один день, але й в один рік – 1935-й», – говорить Олександр Ремез, пояснюючи, чому в його пісні пророчий і драматичний вірш Симоненка звучить під музичний настрій гультяйської Америки 1950–60-х років. 

«Як людині, яка завжди захоплювалась музикою Преслі, мені захотілося обʼєднати їхню творчість», – додав Ремез.

«Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя», – співає Ремез слова Симоненка, але приблизно на такий самий мотив, як Елвіс співав про кохання в пісні Baby let’s play house.

Цей вірш Симоненко створив, коли йому було лише 20 років. І навіть у такому віці він уже писав так, наче провіщав нашу сучасну війну: «І хтось востаннє поцілує милу, І хтось сльозу непрохану змахне,  А може, дехто втратить віру й силу,  Своє життя рятуючи одне».

«А Елвіс у свої 20 років співав про «каділаки» і дівчат – це дві геть різні долі», – додає автор пісні.

Василь Симоненко та Елвіс Преслі народилися в один день та рік – 8 січня 1935 року. Український поет прожив усього 28 років, померши від онкології, яка ускладнилася після побиття поета міліцією. Самвидавні збірки Симоненка стали вагомою частиною фундаменту українського руху опору 1960–70-х pоків. Елвіс Преслі ще за життя став визнаною легендою рок-н-ролу, отримав світову славу, і помер у 42 роки від передозування наркотичними речовинами. 

Нагадаємо, під Різдво платформа «Культурні сили» презентували новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» – про віру, війну та вибір життя, який людина робить у найтемніші моменти. 

Читайте також:

Теги: пісня військові музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін оголосив про військові збори у грудні 2025 року
Чому Путін оголосив про військові збори
9 грудня, 2025, 18:14
Степан Гіга зміг підкорити не одне покоління українців
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
12 грудня, 2025, 20:24
Військовослужбовець заявив, що бюджет-2026 не враховує реальних потреб армії
Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету
10 грудня, 2025, 15:11
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»
11 грудня, 2025, 16:20
Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу зустрічається зі своїм лівійським колегою Мохаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом в Анкарі, Туреччина, 23 грудня 2025 року
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
23 грудня, 2025, 22:57
До кінця року Сили оборони отримають мільйони FPV-дронів
Українська армія отримає 3 млн FPV-дронів
24 грудня, 2025, 12:47
Путін втратив ще одного союзника
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
3 сiчня, 22:12
Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів
Благодійний фонд «Українська сила» підбив підсумки роботи за 2025 рік
3 сiчня, 15:17
За даними поліції, авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина
Каталися на автівці під російську музику: у Києві затримано трьох дівчат за провокативні відео
Вчора, 17:41

Шоу-біз

Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
Нацвідбір-2026: у «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста
Нацвідбір-2026: у «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста
Буданов дав добро. Відома блогерка розповіла таємниці своєї поїздки в Афганістан
Буданов дав добро. Відома блогерка розповіла таємниці своєї поїздки в Афганістан
Де в Україні купують найбільше квитків на концерти? Оля Полякова розповіла про парадокс
Де в Україні купують найбільше квитків на концерти? Оля Полякова розповіла про парадокс

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua