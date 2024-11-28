Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях

Елементи касетних боєприпасів, схожі на маленькі сріблясті «м'ячики», можуть залишатися після вибухів ракет і виглядати як іграшки

Спортивні майданчики, де діти грають з друзями, можуть приховувати небезпеку. Відповідне відео оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

ДСНС пояснює: наприклад, елементи касетних боєприпасів, схожі на маленькі сріблясті «м'ячики», можуть залишатися після вибухів ракет і виглядати як іграшки, особливо приваблюючи дітей. Проте вони надзвичайно небезпечні.

Тож, як зазначають ДСНС, варто пам'ятати такі правила безпеки при натраплянні на підозрілий предмет:

Стій.

Не чіпай.

Телефонуй 101.

«Помічай зміни та дбай про свою безпеку!», – закликають рятувальники.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада цього року. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Як повідомлялося, правоохоронці знешкодили у Харкові оперативно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка підірвала авто з українським військовослужбовцем і готувала нові теракти.

До слова, у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови.