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Відкриття Нотр-Даму за участі лідерів держав. Трансляція наживо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відкриття Нотр-Даму за участі лідерів держав. Трансляція наживо
фото: скриншот відео

Нотр-Дам реконструювали з 2019 року – після руйнівної пожежі на даху старовинного собору

У суботу, 7 грудня, у столиці Франції – Парижі – офіційно відкривають Собор Паризької Богоматері. Нотр-Дам реконструювали з 2019 року – після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років.

На відкриття реконструйованого собору в Парижі зібралося близько 50 лідерів держав і урядів, серед запрошених новообраний президент США Дональд Трамп та президент України Зеленський. Для Трампа це буде перший закордонний візит після перемоги на президентських виборах у США.

Як відомо, пожежа, що спалахнула 15 квітня 2019 року у Нотр-Дамі, завдала значних збитків готичній будівлі, знищивши шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Понад 600 пожежників врятували структуру собору, зберігши унікальні вітражі, більшість статуй та святиню – терновий вінець.

На реставрацію Нотр-Даму зібрали 846 млн євро від великих меценатів і сотень тисяч приватних донорів.

Офіційне відкриття собору відбувається сьогодні, 7 грудня, а наступного дня запланована перша меса.

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Теги: президент відео собор Франція Париж Еммануель Макрон

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