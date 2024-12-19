У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)

Камери спостереження поряд з місцем вибуху сьогодні о 18:22 записали на відео звуки, схожі на гул дронів

Сьогодні увечері в Тракторозаводському районі Волгограду було чутно звуки, схожі на дрони. Після цього пролунало два вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Камери спостереження одного з житлових кооперативів поряд з місцем вибуху сьогодні о 18:22 записали на відео звуки, схожі на гул дронів. Після гучного вибуху спрацювала сигналізація на автівках, припаркованих поряд з будинком.

💥💥Сьогодні увечері в Тракторозаводському районі Волгограду було чутно звуки схожі на дрони, після чого пролунало два вибухи pic.twitter.com/JccOX5e3oR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 19, 2024

Нагадаємо, у російському Новосибірську спалено декілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. «На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників», – йдеться у повідомленні. Також, як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області. Як зазначає Генштаб, за наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.