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У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)
У Волгограді пролунало два вибухи
скриншот відео

Камери спостереження поряд з місцем вибуху сьогодні о 18:22 записали на відео звуки, схожі на гул дронів

Сьогодні увечері в Тракторозаводському районі Волгограду було чутно звуки, схожі на дрони. Після цього пролунало два вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. 

Камери спостереження одного з житлових кооперативів поряд з місцем вибуху сьогодні о 18:22 записали на відео звуки, схожі на гул дронів. Після гучного вибуху спрацювала сигналізація на автівках, припаркованих поряд з будинком.

Нагадаємо, у російському Новосибірську спалено декілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. «На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників», – йдеться у повідомленні. Також, як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області. Як зазначає Генштаб, за наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.

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Теги: вибух росія відео дрон

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