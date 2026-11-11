«Мій спадкоємець». Мережа обговорює фото сина власника пентхауса з крокодилом

Син Владислава Соколова навчається у Лондоні

У мережі активно обговорюють особисте життя та соцмережі підприємця з Дніпра Владислава Соколова, якого пов'язують зі справою про можливе розкрадання бюджетних коштів. Користувачі знайшли фото сина бізнесмена. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Х.

Свого сина Владислав Соколов називає спадкоємцем у дописах. Бізнесмен ділиться у мережі досягненнями сина та вітає його із днем народження. Зокрема, в одному із дописів підприємець показав сина в академічній формі в коледжі у Лондоні.

Син Владислава Соколова фото: Тhreads.com/@vvsokolovv

Хлопець навчається у David Game College. Вартість навчання в коледжі для іноземних студентів сягає від £35 000 до £37 500 на рік залежно від програми.

Також на сторінці Владислава Соколова у Threads можна знайти різні фото із сином, на одному із них вони позують під час тренувань у залі. На інших світлинах бізнесмена можна побачити без татуювань.

Також повідомлялося, у мережі після розголосу справи про ймовірне розкрадання коштів на будівництво укриттів, з яким пов'язують дніпровського бізнесмена Владислава Соколова, з'явилися фото його колишньої обраниці. Жінка закрила доступ до своєї сторінки, однак користувачі оприлюднили частину скриншотів її світлин із фігурантом справи. На фото можна побачити дорогі відпочинки, подорожі літаком, дорогі автівки, покупки тощо.

Нагадаємо, журналісти встановили особу бізнесмена, зображеного на портреті в розкішному пентхаусі, фотографії якого з’явилися після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб’єктів Київщини. Йдеться про підприємця з Дніпра Владислава Соколова. У помешканні, яке пов’язують із фігурантами розслідування, є позолочені інтер’єри, мармурові колони, критий басейн, тераріум із живим крокодилом та автомобіль Rolls-Royce. Владислава Соколова пов’язують із компаніями, які постачали метал для будівництва захисних споруд на державних підрядах загальною вартістю 1,89 млрд грн.