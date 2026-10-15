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«Двері водій прив’язував мотузком». На Вінниччині діти випали зі шкільного автобуса під час поїздки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Двері водій прив’язував мотузком». На Вінниччині діти випали зі шкільного автобуса під час поїздки
фото: Вінницька ОВА/Telegram (ілюстративне)

Поліція відкрила кримінальне провадження

На Вінниччині у селі Морозівка сталася надзвичайна подія: двоє хлопців-шестикласників випали зі шкільного автобуса під час поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «20 хвилин».

Інцидент трапився 1 жовтня. Після закінчення уроків водій перевозив дітей з Мурованих Куриловець до села Курашівці, що є центром старостинського округу. Вони поверталися додому після навчання у ліцеї №2 селища Муровані Курилівці. Маршрут пролягав через село Морозівка. Саме там сталася дорожня пригода.  

«У селі Морозівка дуже погана дорога, як кажуть, яма на ямі. На одній з таких глибоких вибоїн на ходу відчинилися двері і двоє хлопчиків випали на дорогу. Діти кажуть, що двері в автобусі водій прив’язував мотузком. Не дивно, що вони відчинилися. Це другий автобус, який нам дали з початку навчального року. Той, що їздив раніше, поламався, бо теж був не дуже», – розповіла мати одного з учнів школи.

За словами жінки, у салоні їхав також супроводжуючий дітей. Вона додала, що з автобуса випали двоє учнів-шестикласників. Один ударився головою, а іншому, нібито, колесом зачепило ногу.

«Знаєте, що тоді зробив супроводжуючий? Він не провів дітей додому. Залишив самих. Наші діти пішли пішки. А це приблизно сім кілометрів до села. Уявіть, як йти в таку дорогу першокласникам, які теж їхали в тому автобусі. Між селами у полях можна бачити бродячих собак. Коли наступного дня розшукали супроводжуючого в школі, думали, розірвемо на частини. Вибачте, що так кажу. Але тоді батьки не стримували емоцій», – зазначила співрозмовниця видання.

У поліції Вінниччини повідомили виданню vinnitsa.info, що за згаданим фактом було відкрито кримінальне провадження. «2 жовтня були внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ», – підтвердили у пресслужбі обласної поліції.

Стаття передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Поліція уточнила, що за медичною допомогою звертався учень шостого класу.

Голова Мурованокуриловецької громади Галина Цибульська на звернення журналіста відмовилася повідомити деталі дорожньо-транспортної пригоди, але запевнила, що постраждалих немає і батьки шестикласника не мають претензій. «Тривають слідчі дії, нічого не можу коментувати. Автобус арештований на штраф майданчик у Могилів-Подільському. Замінили його на новий автобус, який днями отримали. Тепер у нас по два автобуси на кожну школу. Це хлопчики. Балувалися в автобусі. Нічого страшного не сталося. Ніхто не постраждав», – сказала вона.

До слова, на початку серпня на Вінниччині спалахнув скандал через мобілізацію водія шкільного автобуса, якого громада не встигла забронювати, тоді як начальник відділу освіти мав бронювання. Після розголосу проблему з підвезенням учнів 1 вересня тимчасово вирішили – автобус вийшов на всі чотири маршрути. Заклад знайшов заміну мобілізованому водію, однак наразі невідомо, як довго він зможе працювати, оскільки планує виїхати за кордон.

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Теги: діти школа Вінниччина

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