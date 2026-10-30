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Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки
Автомобіль ВАЗ правоохоронці виявили у водоймі у Кам’янець-Подільському районі
фото: поліція Хмельницької області

Поліція розшукала зниклих після святкування дня народження дітей

У селі Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області троє неповнолітніх загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Автомобіль ВАЗ 21099, у якому перебували діти, з’їхав у річку вночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Загиблими виявилися 13-річна дівчина та двоє хлопців віком 15 і 16 років. Напередодні ввечері всі троє пішли на день народження до друга, однак додому не повернулися.

Автомобіль шукали майже весь день

За інформацією правоохоронців, 30 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив про зникнення своєї 13-річної доньки. Під час звернення він також розповів, що разом із дівчиною зникли ще двоє підлітків, які були на тому самому святкуванні.

Поліція негайно організувала пошуки. Правоохоронці обстежували територію громади, а всі поліцейські наряди отримали орієнтування на розшук неповнолітніх.

Під час першочергових пошукових заходів слідчі попередньо з’ясували, що незадовго до зникнення підлітки пересувалися автомобілем ВАЗ 21099.

Близько 16:00 правоохоронці виявили розшукувану машину у річці в сусідньому селі. Усередині автомобіля перебували тіла трьох зниклих дітей.

Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки фото 1

За попередньою інформацією, автомобіль опинився у водоймі близько 03:40. Між імовірним часом аварії та виявленням машини минуло понад 12 годин.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини трагедії. Поліція поки не повідомляє додаткових подробиць про те, хто перебував за кермом автомобіля та за яких обставин машина з’їхала з дороги.

Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки фото 2

Що відомо про обставини трагедії

Правоохоронці продовжують з’ясовувати, чому автомобіль опинився у водоймі. Наразі оприлюднена інформація не дає підстав стверджувати, що саме стало причиною аварії. Остаточні обставини події має встановити слідство.

Нагадаємо, на Хмельниччині раніше також траплялися смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх. У червні 2025 року поблизу села Ямпіль Шепетівського району внаслідок зіткнення легковика Renault Kangoo з вантажівкою MAN загинули двоє людей, серед них підліток.

До слова, у червні 2024 року на Хмельниччині повідомляли про загибель двох підлітків у ставку в селі Сутківці. Тоді медики не змогли врятувати хлопців.

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Теги: діти день народження розшук поліція автомобіль слідство дороги Хмельницький

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