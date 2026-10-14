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Сергій Притула замилував мережу фотосесією з дружиною та дітьми

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сергій Притула має чотирьох дітей
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

Старший син Сергія Притули від першого шлюбу долучився до сімейної фотосесії

Український шоумен і волонтер Сергій Притула влаштував із родиною фотосесію за містом. На кадрах родина позує серед степів, де пасеться худобі неподалік від ферми. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис авторки світлин, фотографині Марини Комарицької.

У сімейній фотосесії родини Притули взяли участь його дружина Катерина Сопельник, їхні діти девʼятирічна Соломія, пʼятирічна Стефанія, однорічний Марко, а також 18-річний Дмитро, який народився у першому шлюбі ведучого.

Сергій Притула влаштував із родиною фотосесію за містом
Сергій Притула влаштував із родиною фотосесію за містом
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

Для зйомки родина обрала одяг у теплих та схожих за відтінками кольорах, які гарно поєднувалися з осіннім краєвидом.

Сергій Притула замилував мережу фотосесією з дружиною та дітьми фото 1
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

На одних фотографіях шоумен позував разом із дружиною Катериною та всіма дітьми. Сім’я обіймалася, посміхалася та проводила час разом.

Сергій Притула влаштував із родиною фотосесію
Сергій Притула влаштував із родиною фотосесію
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

На окремих кадрах Сергій обіймав наймолодшого сина Марка та старшого Дмитра.

Сергій Притула із синами Дмитром та Марком
Сергій Притула із синами Дмитром та Марком
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

На інших світлинах Катерина Сопельник позувала з доньками Соломією і Стефанією. Дівчата також фотографувалися окремо від батьків.

Катерина Сопельник з дочками
Катерина Сопельник з дочками
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska
Дочки Сергія Притули Соломія та Стефанія
Дочки Сергія Притули Соломія та Стефанія
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

Окремо Сергій Притула сфотографувався разом із дружиною, створивши романтичні фотографії. 

Сергій Притула та Катерина Сопельник позують на сімейній фотосесії
Сергій Притула та Катерина Сопельник позують на сімейній фотосесії
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

У Сергія Притули четверо дітей. 18-річний Дмитро народився в першому шлюбі шоумена з Юлією Андрійчук. Нині разом із дружиною Катериною він виховує дев’ятирічну Соломію, п’ятирічну Стефанію та однорічного Марка.

6 фото
На весь екран
Сергій Притула замилував мережу фотосесією з дружиною та дітьми
фото: Іnstagram.com/maryna_komarytska

Нагадаємо, колишній ведучий, волонтер Сергій Притула показував, як підросла його донька Соломія. Шоумен привітав її з днем народження та пригадав день, коли вона народилася. Старша донька Сергія Притули та його дружини Катерини Сопельник народилася 27 липня 2017 року. 

До слова, волонтер та громадський діяч Сергій Притула показував, як виглядає його однорічний син Марк, якому 1 серпня виповнився один рік. Водночас у мережі помітили разючу схожість між батьком та сином. Сергій Притула також розповів, як він та його донька Стефанія звертаються до однорічного Марка. Притула називає сина «Калачиком».

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Теги: Сергій Притула сім'я діти дружина фото

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