Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по бізнес-центру у Солом’янському районі Києва: з'явилися деталі з місця влучання (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по бізнес-центру у Солом’янському районі Києва: з'явилися деталі з місця влучання (відео)
Наслідки влучання ворожого дрона у Солом’янському районі Києва
скриншот відео

За словами очевидців, з території розтрощеного об'єкта кількома каретами швидкої допомоги забрали постраждалих

Внаслідок ворожої атаки на столицю зазнав руйнувань бізнес-центр у Солом’янському районі. У будівлі, де розташовувалася зокрема й велика їдальня, є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

На місці влучання видно тіло загиблої людини. За словами очевидців, з території розтрощеного об'єкта кількома каретами швидкої допомоги забрали постраждалих.

За словами працівниці їдальні, під час дронового удару багато людей отримали поранення та опіки, їх госпіталізовано.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби та рятувальники.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня». 

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки падіння російського БпЛА в Оболонському районі Києва
Дворічна дитина померла після падіння російського дрона у Києві
29 серпня, 13:31
Упродовж кількох годин правоохоронці встановили особу зловмисника
Скористався забутими ключами: у Києві чоловік обікрав квартиру сусіда на 2 млн грн
25 серпня, 09:48
Екологи вивезли для подальшої утилізації понад 10 тонн відходів, забруднених нафтопродуктами
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу: стан водойми покращився
28 серпня, 15:02
Підготовка здійснюється в межах роботи Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року
Київ створює запаси їжі та води на випадок тривалих блекаутів
7 вересня, 11:47
Українські зірки скасовують концерти через безпекову ситуацію у столиці
Козловський, Positiff та Melovin скасували концерти у Києві: деталі
8 вересня, 16:58
Будинок у Дарницькому районі столиці, пошкоджений російським дроном 9 вересня 2026 року
У Дарницькому районі столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (відео)
9 вересня, 08:33
Пожежу на АЗС ліквідовано
Удар по АЗС у Голосіївському районі: з'явилися фото з місця влучання
10 вересня, 11:53
Рятувальники допомогли 15 особам
У Києві дрон поцілив у п'ятиповерхівку: є постраждалі та руйнування
Вчора, 04:22
За словами машиніста, найдивнішими речами, які йому доводилося бачити в метро, були мініхолодильник та килим
Машиніст розповів, які найдивніші речі пасажири забували в київському метро
13 вересня, 22:29

Новини

Атака на Київ: аварійно-рятувальні роботи у Солом’янському районі тривають (фото)
Атака на Київ: аварійно-рятувальні роботи у Солом’янському районі тривають (фото)
Удар по бізнес-центру у Солом’янському районі Києва: з'явилися деталі з місця влучання (відео)
Удар по бізнес-центру у Солом’янському районі Києва: з'явилися деталі з місця влучання (відео)
Нафтову плівку виявлено на водоймах Києва після російського удару
Нафтову плівку виявлено на водоймах Києва після російського удару
Атаки ворога спричинили задимлення у Києві: важливе попередження для жителів
Атаки ворога спричинили задимлення у Києві: важливе попередження для жителів
Сьома за добу повітряна тривога в Києві тривала 24 хвилин
Сьома за добу повітряна тривога в Києві тривала 24 хвилин
На тлі безперервних атак РФ Корецький звернувся до влади Києва
На тлі безперервних атак РФ Корецький звернувся до влади Києва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua