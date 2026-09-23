Удар по бізнес-центру у Солом’янському районі Києва: з'явилися деталі з місця влучання (відео)

За словами очевидців, з території розтрощеного об'єкта кількома каретами швидкої допомоги забрали постраждалих

Внаслідок ворожої атаки на столицю зазнав руйнувань бізнес-центр у Солом’янському районі. У будівлі, де розташовувалася зокрема й велика їдальня, є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

На місці влучання видно тіло загиблої людини. За словами очевидців, з території розтрощеного об'єкта кількома каретами швидкої допомоги забрали постраждалих.

За словами працівниці їдальні, під час дронового удару багато людей отримали поранення та опіки, їх госпіталізовано.

❗️У розтрощеному російським ударом офісному центрі у Соломʼянському районі Києва була велика їдальня



На місці видно тіло загиблої людини. Очевидці також розповідають, що кілька карет швидкої забрали звідси постраждалих.



📹 Радіо Свобода pic.twitter.com/LZ43PtQgPS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби та рятувальники.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня».

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.