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Скляні зупинки біля зруйнованого заводу «Артем»: Кличко відповів на закиди киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скляні зупинки біля зруйнованого заводу «Артем»: Кличко відповів на закиди киян
На вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі встановили дві зупинки зі скляними стінками та дахом. Кияни вимагають мобільних укриттів
колаж: glavcom.ua

Кличко підкреслив, що за облаштування укриттів у Києві відповідає влада районів

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував хвилю обурення щодо монтажу скляних павільйонів громадського транспорту в районах столиці, які регулярно зазнають російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Раніше «Главком» писав про те, що на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі встановили дві нові зупинки з повністю скляними стінками та дахом. Рішення комунальників викликало гостру критику містян, адже крихкі конструкції змонтували неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших пошкоджених вибухами об’єктів, де немає навіть укриттів, а тротуар поруч залишався розритим.

Скляна запинка неподалік зруйнованого заводу «Артем»
Скляна запинка неподалік зруйнованого заводу «Артем»
фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Це питання порушували й учасники акції протесту під стінами КМДА 17 жовтня, які вийшли з плакатами: «Скляні зупинки не врятують від ракет і дронів».

Акція протесту під КМДА 17 жовтня
Акція протесту під КМДА 17 жовтня
фото: glavcom.ua

Утім, Віталій Кличко запевнив, що нових закупівель таких павільйонів місто цьогоріч не проводило, а скандальний об'єкт лише повернули на своє історичне місце після ремонту.

«Хочу офіційно повідомити, що у цьому році жодної закупівлі і встановлення скляної зупинки не було. Єдина скляна зупинка, довкола якої багато спекуляцій, вона дивом не була розбита під час обстрілів, які відбувалися на Лук'янівці. Ми в рамках благоустрою її зняли, а потім повернули на те місце, де вона завжди стояла», – заявив мер.

Щодо встановлення мобільних укриттів на зупинках, Кличко нагадав, що столиця виділяла на це кошти торік, однак вони повернулися до бюджету, а цьогоріч відповідних запитів від профільних структур не надходило. Він підкреслив, що за облаштування укриттів безпосередньо відповідає влада районів.

Нагадаємо, 16 жовтня Кличко під час колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА) дав доручення очільникам районних адміністрацій столиці негайно переглянути пріоритети використання бюджетних коштів і спрямувати їх на облаштування укриттів. За словами мера, минулого року районні адміністрації не використали виділені на це кошти, через що гроші повернулися до міського бюджету. Цьогоріч райони взагалі не подавали запитів на фінансування мобільних сховищ.

На початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. 

Теги: Віталій Кличко мер місцева влада Київ

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