У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку

Велисипедист, ухилившись від поліцейського, ледь не потрапив під колеса автівки

Подія сталася сьогодні на вулиці Короленківській

У Голосіївському районі столиці поліція призначила службову перевірку за фактом інциденту за участю правоохоронця, який намагався зупинити велосипедиста під час заходів із оповіщення громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася сьогодні на вулиці Короленківській. На цій ділянці працював спільний наряд у складі працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців районного ТЦК та СП.

У соціальних мережах поширили відео, на якому зафіксовано, як поліцейський жезлом дав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною. Чоловік вимогу правоохоронця проігнорував і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував фізично зупинити керманича, через що той утратив рівновагу та впав на асфальт перед автівкою, що рухалася у зустрічному напрямку.

У поліції зазначають, що внаслідок падіння чоловік травм не зазнав і медичної допомоги не потребував. Після перевірки документів він продовжив свій рух.

За цим фактом керівництво призначило службову перевірку. Під час розслідування буде надано правову оцінку діям співробітника поліції.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси визнав винними дев’ятьох працівників районного ТЦК та СП, причетних до незаконного утримання чоловіків і насильства під час мобілізаційних заходів. У червні 2026 року працівники ДБР викрили групу працівників районного ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Потерпілих били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження.