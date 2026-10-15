Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
Велисипедист, ухилившись від поліцейського, ледь не потрапив під колеса автівки
скриншот відео

Подія сталася сьогодні на вулиці Короленківській

У Голосіївському районі столиці поліція призначила службову перевірку за фактом інциденту за участю правоохоронця, який намагався зупинити велосипедиста під час заходів із оповіщення громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася сьогодні на вулиці Короленківській. На цій ділянці працював спільний наряд у складі працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців районного ТЦК та СП.

У соціальних мережах поширили відео, на якому зафіксовано, як поліцейський жезлом дав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною. Чоловік вимогу правоохоронця проігнорував і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував фізично зупинити керманича, через що той утратив рівновагу та впав на асфальт перед автівкою, що рухалася у зустрічному напрямку.

У поліції зазначають, що внаслідок падіння чоловік травм не зазнав і медичної допомоги не потребував. Після перевірки документів він продовжив свій рух.

За цим фактом керівництво призначило службову перевірку. Під час розслідування буде надано правову оцінку діям співробітника поліції. 

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси визнав винними дев’ятьох працівників районного ТЦК та СП, причетних до незаконного утримання чоловіків і насильства під час мобілізаційних заходів. У червні 2026 року працівники ДБР викрили групу працівників районного ТЦК, які організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування. Потерпілих били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження.

Читайте також:

Теги: Київ поліція ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на місто: рятувальники розбирають завали приватної оселі
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі
26 вересня, 06:20
Загроза повторних ударів БпЛА зберігається
У Києві пролунали вибухи: дрон влучив в офісну будівлю
27 вересня, 05:33
Український парламент працював у Києві від початку повномасштабної війни, і не збирається переїзджати
Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ
28 вересня, 14:22
Організаторкою оборудки слідство вважає 34-річну місцеву жительку
Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
2 жовтня, 08:36
В'ячеслав Зінченко під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи вели убивцю Фаріон російські спецслужби? Представник Нацполу зробив заяву
3 жовтня, 14:17
19-річний нападник намагався переховуватися від слідства
У центрі Львова двоє молодиків побили перехожого та погрожували зброєю
5 жовтня, 20:47
Момент збиття ворожого реактивного дрона над Києвом
У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО
30 вересня, 15:11
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
Вологість повітря у Києві становить 84 %
Якість повітря у Києві 12 жовтня 2026 року
12 жовтня, 08:16

Новини

У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
У Києві велосипедист ледь не потрапив під авто, ухиляючись від поліції: призначено перевірку
Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва
Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва
Пасажирів затиснуло в палаючій автівці: у ДТП на Вишгородщині загинули двоє людей
Пасажирів затиснуло в палаючій автівці: у ДТП на Вишгородщині загинули двоє людей
У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком
У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком
У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)
У Печерському районі столиці уламки дрона пошкодили п’ятиповерхівку, є постраждалі (фото)
Театру Лесі Українки – 100 років: з нагоди ювілею вся трупа вийде на сцену у спеціальній виставі
Театру Лесі Українки – 100 років: з нагоди ювілею вся трупа вийде на сцену у спеціальній виставі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua