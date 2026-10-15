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Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віктор Павлік переніс операцію на серці у 2024 році
фото: Іnstagram.com/viktorpavlik

Катерина Репяхова: «Я дуже злякалася»

У народного артиста України Віктора Павліка після складного хірургічного втручання сталося ускладнення. Причиною стали ліки, які він приймає через штучний клапан серця. Дружина та концертна директорка співака Катерина Репяхова розповіла деталі інциденту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис жінки в Instagram.

Катерина Репяхова розповіла, що після стоматологічної операції у Віктора Павліка вдома почалася сильна кровотеча.

«Як зʼясувалося, лікарі не уточнили, що в нього штучний клапан серця і він пожиттєво приймає варфарин – препарат, який впливає на згортання крові. Вночі почалася кровотеча, прокинувся з повним ротом крові, і надалі вона не припинялася. Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто», – пояснила дружина співака.

Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан фото 1
фото: Іnstagram.com/repyahovakate

За словами Репяхової, це не перша операція артиста. Тож вона сподівається, що надалі зі здоров’ям чоловіка все буде добре. «Це вже друга операція на тому самому місці, оскільки перший імплант тріснув, тому цього разу довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати імплант», – зауважила жінка.

Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан фото 2
фото: Іnstagram.com/repyahovakate

Нині Віктор Павлік почувається краще, йому наклали шви, однак після втручання залишилися сильні гематоми. Разом із цим Катерина Репяхова звернулася до лікарів із запитаннями, щоб зрозуміти, чи можна було уникнути ситуації, яка сталася з Віктором Павліком.

«Питання до лікарів, особливо стоматологів-хірургів. Чи зобовʼязаний лікар перед хірургічним втручанням зібрати анамнез пацієнта? Зокрема, чи повинен він запитати про попередні операції, хронічні захворювання та препарати, які пацієнт приймає на постійній основі? Чи є це обовʼязковою частиною передопераційної підготовки, чи відповідальність за повідомлення цієї інформації лежить виключно на пацієнтові?» – запитала вона.

Нагадаємо, у 2023 році дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповідала про проблеми зі здоров’ям чоловіка. Жінка зазначила, що в нього проблеми із серцем. Віктор Павлік також повідомляв, що йому терміново необхідна операція, інакше могли бути дуже погані наслідки.

Наступного року Віктор Павлік переніс складну операцію на серці. Катерина Репяхова запевнила, що життю співака тепер нічого не загрожує, та зізналася, що артист доволі легко переніс післяопераційну реабілітацію.

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Теги: Віктор Павлик лікарня хвороба співак народний артист

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