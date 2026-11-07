Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Зібров зізнався, яку пенсію отримує після майже 50 років стажу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Артист розповів, що отримує надбавки за звання народного артиста та професора
скриншот з відео

Співак продовжує очолювати кафедру естрадного співу в Університеті культури та працює на повну ставку

Український співак, народний артист України Павло Зібров розповів, яку пенсію отримує після нещодавнього підвищення. За словами виконавця, нині йому щомісяця виплачують 11 400 грн. Водночас артист продовжує працювати, попри майже 50-річний трудовий стаж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зіброва програмі «Наодинці з Гламуром».

«Вже більше. Мені підвищили. Вже 11 400 грн. Я досі працюю, хоча маю стаж майже 50 років», – розповів співак.

Зібров зазначив, що вже чотири з половиною роки очолює кафедру естрадного співу в Університеті культури. На цю посаду його запросив Михайло Поплавський. За словами артиста, він працює на повну ставку та отримує надбавки за звання народного артиста і професора.

«Я працюю, відпочивати ніколи – треба навчати молодь. Я отримую задоволення, завжди в строю і в гарному настрої. Та й зв'язки працюють. Усе нормально», – додав Зібров.

Попри пенсійний вік, співак не збирається відмовлятися від професійної діяльності. Він продовжує виступати та викладати, пояснюючи це бажанням ділитися досвідом із молодими виконавцями.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів, скільки платить своїй доньці Діані, яка працює його менеджеркою. За словами співака, вона отримує 20% від його загального прибутку. Діана займається піаром батька, просуванням його соціальних мереж та рекламними інтеграціями. Артист також зазначив, що донька контролює його імідж і не дозволяє погоджуватися на надто низькі гонорари.

Читайте також:

Теги: пенсіонери артист пенсія молодь Павло Зібров народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пенсійна тематика залишається однією з тих, яку використовують у шахрайських схемах
Пенсійний фонд попередив українців про нову шахрайську схему
7 жовтня, 13:53
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
18 жовтня, 18:07
За словами Корецького, насамперед стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів
Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу
10 жовтня, 19:45
Віктор Павлік переніс операцію на серці у 2024 році
Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан
15 жовтня, 13:43
Це вже друга судова суперечка Янґа з командою Трампа
Відомий рок-музикант подав позов проти Трампа на $10 млн
28 жовтня, 05:10
32-річний Олександр Венедчук пішов із життя 13 жовтня після тривалої боротьби за здоров'я
У Києві відбулося прощання із зіркою «Ліги сміху» Олександром Венедчуком
15 жовтня, 12:20
За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився 28-річний киянин
Гроші «на перевірку СБУ»: у Києві викрито схему, через яку пенсіонери втратили 14 млн грн
16 жовтня, 13:35
У Ттеатрі Лесі Українки відбудеться прем’єра спеціальної ювілейної вистави
Куди сходити у Києві 19-25 жовтня: дайджест культурних подій
17 жовтня, 19:02
У жовтні нардеп Василь Німченко отримав 630 тис. грн пенсії
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
24 жовтня, 11:45

Шоу-біз

Зібров зізнався, яку пенсію отримує після майже 50 років стажу
Зібров зізнався, яку пенсію отримує після майже 50 років стажу
90 років з дня народження Миколи Вінграновського. Фільми, ролі, твори та шлях легендарного шістдесятника
90 років з дня народження Миколи Вінграновського. Фільми, ролі, твори та шлях легендарного шістдесятника
Перші ставки на перемогу Євробачення-2027: хто лідер та яке місце в України
Перші ставки на перемогу Євробачення-2027: хто лідер та яке місце в України
Нацвідбір на Євробачення-2027: учасники подали найменше пісень за шість років
Нацвідбір на Євробачення-2027: учасники подали найменше пісень за шість років
Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України
Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України
Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі
Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
63K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
59K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua