Зібров зізнався, яку пенсію отримує після майже 50 років стажу

Артист розповів, що отримує надбавки за звання народного артиста та професора

Співак продовжує очолювати кафедру естрадного співу в Університеті культури та працює на повну ставку

Український співак, народний артист України Павло Зібров розповів, яку пенсію отримує після нещодавнього підвищення. За словами виконавця, нині йому щомісяця виплачують 11 400 грн. Водночас артист продовжує працювати, попри майже 50-річний трудовий стаж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зіброва програмі «Наодинці з Гламуром».

«Вже більше. Мені підвищили. Вже 11 400 грн. Я досі працюю, хоча маю стаж майже 50 років», – розповів співак.

Зібров зазначив, що вже чотири з половиною роки очолює кафедру естрадного співу в Університеті культури. На цю посаду його запросив Михайло Поплавський. За словами артиста, він працює на повну ставку та отримує надбавки за звання народного артиста і професора.

«Я працюю, відпочивати ніколи – треба навчати молодь. Я отримую задоволення, завжди в строю і в гарному настрої. Та й зв'язки працюють. Усе нормально», – додав Зібров.

Попри пенсійний вік, співак не збирається відмовлятися від професійної діяльності. Він продовжує виступати та викладати, пояснюючи це бажанням ділитися досвідом із молодими виконавцями.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів, скільки платить своїй доньці Діані, яка працює його менеджеркою. За словами співака, вона отримує 20% від його загального прибутку. Діана займається піаром батька, просуванням його соціальних мереж та рекламними інтеграціями. Артист також зазначив, що донька контролює його імідж і не дозволяє погоджуватися на надто низькі гонорари.