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Актриса Римма Зюбіна розповіла про свої гонорари та чи вистачає їх для комфортного життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна назвала джерело свого стабільного прибутку
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Римма Зюбіна: «Я працюю як ФОП і сплачую податки»

Українська акторка Римма Зюбіна, яка 23 серпня відсвяткувала 55-річчя, розкрила розмір своїх гонорарів. Зірка розповіла в інтервʼю «Главкому», скільки заробляє у театрі та які суми можна отримати за ролі у кіно.

Так, Римма Зюбіна працює у Театрі Заньковецької, а також бере участь у різних проєктах. Тож вона також сплачує податки як ФОП. «У Театрі Заньковецької працюю на пів ставки й отримую близько 15 тис. грн зарплати. Їжджу до Львова за свій рахунок, театр надає житло. У мене чотири вистави в репертуарі, але під час репетиційного процесу і випуску вистави – я у Львові. Усе решта – проєкти. Я працюю як ФОП і сплачую податки», – поділилася актриса.

За роботу у проєктах, а також у кіно акторка отримує різні гонорари. «За одну й ту саму роботу можу отримати 4 тис. грн, а можу – 40 тис. грн. За кіно можна заробити $10 тис., а потім два роки не зніматися взагалі. От я, приміром, довго не знімалася, а потім поїхала до Грузії і знялася в ізраїльському фільмі. Наступні зйомки – невідомо коли…» – зазначила вона.

Римма Зюбіна: «Для мене комфортне життя – це одразу закрити потреби волонтерів»
Римма Зюбіна: «Для мене комфортне життя – це одразу закрити потреби волонтерів»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Римма Зюбіна пригадала, як одного разу продюсерка запитала її, який гонорар вона хотіла б отримати за роботу. Акторка відповіла, що нещодавно знімалася в іноземній картині й отримувала €900 за знімальний день. «Це боляче», – відповіла продюсерка. «90% іншої роботи я роблю безкоштовно», – зазначила Зюбіна. «Це ближче до нашого бюджету», – сказала продюсерка. «Тоді давайте між цими нулями шукати компроміс», – тоді запропонувала акторка.

Водночас Зюбіна розповіла, що під час знімань у проєкті Театру ветеранів вона навіть не задумувалася про гонорар. «Я в цьому сенсі абсолютно гнучка. Наприклад, нещодавно знялася в ролику для Театру ветеранів – мені навіть на думку не спало просити за це гроші. Там, де я знаю, що вони (гроші – «Главком») є, можу говорити про гонора», – зазначила актриса.

Також Римма Зюбіна пригадала історію з блогеркою Ангеліною Пичик (колишня ведуча підсанкційних телеканалів Євгенія Мураєва – «Главком»). Після свого коментаря блогерці про комфортне життя акторка натрапила на хвилю хейту.

За словами Римми Зюбіної, комфортне життя для неї – це можливість допомагати іншим. «Що для мене комфортне життя? Це коли чую про потреби волонтерів і можу їх одразу закрити: потрібна хлопцям машина, дитині на лікування – я взяла гроші і миттєво допомогла. Оце для мене комфортне життя», – пояснила зірка. 

Нагадаємо, акторка Римма Зюбіна опинилася в центрі обговорень після інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик, де сказала, що теоретично могла б жити на 500 гривень на місяць. Артистка дала розгорнутий коментар з цього приводу. За словами артистки, для неї «комфортне життя» – поняття індивідуальне.

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Теги: кіно зарплата гроші театр Римма Зюбіна акторка

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