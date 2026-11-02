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Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оксана Білозір показаося в обтислому костюмі під час концерту
скриншот із відео

Мережа розкритикувала Оксану Білозір через обтислі лосини

Народна артистка України та ексдепутатка Оксана Білозір натрапила на хейт у мережі після свого виступу в Трускавці. Зірку розкритикували через її концертний образ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис із виступу співачки.

Оксана Білозір заспівала на сцені у Трускавці композицію «Пшеничне перевесло». Під час виступу співачка показалася у чорному костюмі з обтислих лосин та сорочки з акцентним золотим декольте. 

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Водночас користувачі у мережі не оцінили образ зірки та порадили їй змінити стилістів. На думку коментаторів, співачці варто переглянути свій концертний гардероб та обирати більш зручні образи:

  • «Талантище! А стилістам і костюмерам – двійка! Терміново замінити!»
  • «Якісь хатні штани одягнула. Некрасиво».
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 1
фото: скриншот Facebook
  • «Оксано, вам треба поміняти стиліста. Це просто жах».
  • «Ганьба стилістові і костюмеру!»
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «В Україні, що, закінчилися сукні?! Наші артисти…»
  • «Куди дивиться її стиліст?»

Здебільшого користувачі наголошували на тому, що такий костюм не підходить Оксані Білозір за віком, а також для її фігури. Також в коментарях лосини порівнювали зі спідньою білизною, тож зірці радили наступного разу одягнути спідницю.

  • «Ще б нагадали собі, скільки їй років і чи фігура для тих лосин підходить!»
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «У спідньому».
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 4
фото: скриншот Facebook
  • «Спідницю хоча б вдягла чи що. Ну, може, відео подивиться, так щось дійде».

Дехто з коментаторів пригадав співачку Ольгу Цибульску, яку також розкритикували через обтислі чорні лосини, в яких вона зʼявилася на концерті памʼяті Степана Гіги. Тоді артистку захейтили через невдалий вибір одягу для памʼятного вечора.

  • «Щойно написала коментарі відносно штанів Цибульської. Гортаю сторінку і бачу Білозір. В Україні, що закінчилися сукні? Наші артисти дивляться в дзеркало, як виходять на сцену?»
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 5
фото: скриншот Facebook
  • «Цибульська, тепер Білозір, що з їхнім смаком?! Навіщо вони вдягають лосіни? Це ж не гарно».
Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео) фото 6
фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, народна артистка України Оксана Білозір показала своє палке кохання у кліпі до пісні «Дві зорі». Зірка заспівала у новій пісні про романтичну історію та стосунки, які не здатні подолати жодні перешкоди та показалася у компанії загадкового чоловіка.

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Теги: Оксана Білозір співачка хейт концерт одяг

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