Оксана Білозір натрапила на хейт через невдалий образ на концерті (відео)

Оксана Білозір показаося в обтислому костюмі під час концерту

Мережа розкритикувала Оксану Білозір через обтислі лосини

Народна артистка України та ексдепутатка Оксана Білозір натрапила на хейт у мережі після свого виступу в Трускавці. Зірку розкритикували через її концертний образ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис із виступу співачки.

Оксана Білозір заспівала на сцені у Трускавці композицію «Пшеничне перевесло». Під час виступу співачка показалася у чорному костюмі з обтислих лосин та сорочки з акцентним золотим декольте.

Водночас користувачі у мережі не оцінили образ зірки та порадили їй змінити стилістів. На думку коментаторів, співачці варто переглянути свій концертний гардероб та обирати більш зручні образи:

«Талантище! А стилістам і костюмерам – двійка! Терміново замінити!»

«Якісь хатні штани одягнула. Некрасиво».

фото: скриншот Facebook

«Оксано, вам треба поміняти стиліста. Це просто жах».

«Ганьба стилістові і костюмеру!»

фото: скриншот Facebook

«В Україні, що, закінчилися сукні?! Наші артисти…»

«Куди дивиться її стиліст?»

Здебільшого користувачі наголошували на тому, що такий костюм не підходить Оксані Білозір за віком, а також для її фігури. Також в коментарях лосини порівнювали зі спідньою білизною, тож зірці радили наступного разу одягнути спідницю.

«Ще б нагадали собі, скільки їй років і чи фігура для тих лосин підходить!»

фото: скриншот Facebook

«У спідньому».

фото: скриншот Facebook

«Спідницю хоча б вдягла чи що. Ну, може, відео подивиться, так щось дійде».

Дехто з коментаторів пригадав співачку Ольгу Цибульску, яку також розкритикували через обтислі чорні лосини, в яких вона зʼявилася на концерті памʼяті Степана Гіги. Тоді артистку захейтили через невдалий вибір одягу для памʼятного вечора.

«Щойно написала коментарі відносно штанів Цибульської. Гортаю сторінку і бачу Білозір. В Україні, що закінчилися сукні? Наші артисти дивляться в дзеркало, як виходять на сцену?»

фото: скриншот Facebook

«Цибульська, тепер Білозір, що з їхнім смаком?! Навіщо вони вдягають лосіни? Це ж не гарно».

фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, народна артистка України Оксана Білозір показала своє палке кохання у кліпі до пісні «Дві зорі». Зірка заспівала у новій пісні про романтичну історію та стосунки, які не здатні подолати жодні перешкоди та показалася у компанії загадкового чоловіка.