Курс валют 5 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середи, 5 листопада 2026 року. Порівняно з 4 листопада, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали, тоді як долар США подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,24 грн, польського злотого – 11,64 грн.
Курс валют станом на 5 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5375 ↓
|51,2489 ↑
|61,4171 ↑
|11,6463 ↑
|55,7764 ↑
|
Ощадбанк
|45,50 / 45,85
|50,95 / 51,55
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,605 / 46,08
|51,23 / 51,81
|61,39 / 62,11
|11,63 / 11,83
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46,00
|51,00 / 51,70
|60,60 / 62,00
|
11,45 / 11,75
|-
|
monobank
|45,61 / 46,01
|51,24 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,30 / 45,99
|
50,70 / 51,60
|59,00 / 63,00
|11,00 / 12,00
|
53,00 / 57,00
|
OTP Bank
|45,40 / 45,95
|50,75 / 51,75
|-
|-
|55,25 / 56,25
|
Укрсиббанк
|45,50 / 46,00
|51,10 / 51,81
|60,60 / 62,50
|-
|55,35 / 56,85
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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