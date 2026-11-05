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Курс валют 5 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 5 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середи, 5 листопада 2026 року. Порівняно з 4 листопада, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали, тоді як долар США подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,24 грн, польського злотого – 11,64 грн.

Курс валют станом на 5 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5375 51,2489 61,4171 11,6463 55,7764
Ощадбанк Ощадбанк
 45,50 / 45,85 50,95 / 51,55 - - -
Приватбанк Приватбанк
 45,605 / 46,08 51,23 / 51,81 61,39 / 62,11 11,63 / 11,83 -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46,00 51,00 / 51,70 60,60 / 62,00

11,45 / 11,75

 -
monobank monobank
 45,61 / 46,01 51,24 / 51,80 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,30 / 45,99

50,70 / 51,60

 59,00 / 63,00 11,00 / 12,00

53,00 / 57,00
OTP Bank OTP Bank
 45,40 / 45,95 50,75 / 51,75 - - 55,25 / 56,25
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,50 / 46,00 51,10 / 51,81 60,60 / 62,50 - 55,35 / 56,85
* курс валют станом на 09:50 5 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші гривня Нацбанк НБУ

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