Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)

Росіяни зірвали зйомки зіркового концерту Олени Мозгової. Продюсерка не стрималась, звертаючись до незадоволених глядачів

В суботу, 6 вересня, в столичному Національному палаці мистецтв «Україна» пройшли зйомки нового авторського проєкту «Мій Music Hall» продюсерки Олени Мозгової. Втім за дві години від початку концерту, участь в якому взяли десятки артистів, процес перервала повітряна тривога. «Главком» був присутній на шоу, яке, на жаль, додивитися глядачам не судилося. На критику деяких з них відреагувала і Олена Мозгова, і дирекція Палацу «Україна».

На сцені встигли виступити, зокрема, Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich), Tayanna, Олексій Суханов, Наталія Бучинська, Melovin, Lama, Volkanov та інші артисти. Концепція шоу деяким глядачам була в новинку, бо лунали як нові композиції, так і вже добре відомі хіти. О 19:13 в столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Гості «Мій Music Hall» залишили глядацьку залу.

Оформлення сцени музичного проєкту Олени Мозгової фото: Главком

Наталія Бучинська та Олексій Суханов встигли заспівати до першої повітряної тривоги фото: Главком

Через годину після оголошення повітряної тривоги охорона Палацу «Україна» повідомила глядачам, що концерт «100% не буде продовжуватись». Люди масово почали покидати площу перед Палацом. Втім о 21:17 дали відбій повітряної тривоги.

Чимало глядачів прийшли побачити та послухати народну артистку України, співачку Ірину Білик. Втім, її не дочекались. Але музична виконавиця все ж вийшла на сцену після відбою. Білик, скоріш за все, виступила перед пустою залою. Через те що це телезйомка, на фінальному монтажі можливо буде додати кадри глядачів. Знімки співачки з шоу «Мій Music Hall» з'явились в соцмережах співачки.

Ірина Білик в перерві між тривогами встигла виступити на сцені скриншот: соцмережі Ірини Білик

Спільний знімок у себе в соцмережах опублікувала і співачка Марія Бурмака. «Сьогодні одне лиш фото. Ми з Ірою після концерту. Тривоги, шахеди.. А ми співаємо. Це щось таке, що назавжди», – написала вона.

Марія Бурмака (ліворуч) та Ірина Білик біля палацу «Україна» фото: Facebook/maria.burmaka

Згодом, о 21:47 в Києві знову оголосили повітряну тривогу, яка тривала вже до ранку. Олена Мозгова подякувала глядачам, які повернулись на пів години між двома тривогами.

«На жаль, повітряна тривога знову внесла свої корективи в наше життя, і ми були змушені перервати виступ. Це ситуація, яку ніхто не може передбачити чи контролювати, але безпека кожного з вас – найважливіше. Це завжди боляче, коли мистецтво стикається з реальністю війни. Проте, я безмежно вдячна всім, хто попри все залишився, дочекався відбою і повернувся, щоб додивитися концерт до кінця. Ваша підтримка та віра – це те, що дає сили рухатися далі, створювати і творити. Ви – наша головна мотивація», – зазначила Олена Мозгова.

Втім чимало глядачів були обурені тим, що охорона Палацу «Україна» зробила впевнену заяву про непродовження шоу. Саме до концертного майданчика почали з'явитися претензії.

Частина виконавців не виступила, тобто фактично люди побачили лише частину концерту, але ніхто не компенсував їм квитки і навіть не запропонував знижки чи обмін. Дуже прикро

Дивно. Навіщо виганяти людей, коли вирішили продовжити запис? Був повний зал, залишилося 10. Це нормально?

Вимагаємо пояснень! Яке продовження? Якщо відбій був всього на 30 хвилин і офіційно повідомили працівники палацу, що концерт скасовано. Навіть не пустили в приміщення.

Деякі коментарі від обурених глядачів скриншот: Instagram/palace.ukraine

В Національному палаці мистецтв «Україна» зробили заяву з цього приводу. «Концерт було перервано через тривалу повітряну тривогу. Палац «Україна» виступає виключно як концертний майданчик і не є організатором події. Усі питання просимо адресувати безпосередньо організаторам концерту», – йдеться в заяві.

Вже після цього в Instagram не стрималась Олена Мозгова. В новому емоційному дописі продюсерка використала кілька нецензурних слів та висловила свою позицію з приводу цього інциденту. Це і стало фінальним акордом шоу «Мій Music Hall».

«Якщо у вас в голові є хоч одна клепка, то напевно, Ви можете осягнути масштаб того, що сьогодні відбулось! І при цьому, те, що повторити (частково, чверть, половину і тд) та хоч щось подібне, це нереально», – написала Мозгова.

Продюсерка також повідомила, що отримала деякі претензії щодо організації та проведення такого масштабного концерту. В нещодавньому інтерв'ю Мозгова наголошувала, що це кругленька сума. «Мій Music Hall» вона хотіла б продати на телебачення та залучити великого спонсора для того, аби відбити витрати.

«Для тих, завзятих, які мені щось тичуть про «допомогла б ЗСУ»… Я, б***ь, на секунду з 2014 року це не припиняла робити!!! І тільки з 2022-го допомога сягає понад 15 мільйонів. Не треба вчити когось щось робити! Візьми і зроби щось сам! Можеш, зробити такий концерт, як варіант. Дякую! Втомилась! До зустрічі! А комусь і прощавай», – підсумувала Олена Мозгова.

В коментарях під дописами продюсерку підтримали чимало представників по українському шоу-бізнесу.

Олено, ви з командою зробили дещо абсолютно непідйомне і грандіозне, на що здатні лише професіонали! Це було вкрай потужно, – телеведучий Олексій Суханов.

Олено, дякую за концерт. І дякую всім глядачам, які повернулися після відбою повітряної тривоги, – співак Влад Дарвін.

Обіймаю і дякую, – співачка Марта Адамчук.

На неділю, 7 вересня, в столичному Палаці «Україна» заплановано концерт «Мозговий. Музика, що змінила епоху». В день шоу, квитки на який були розкуплені задовго до шоу, Олена Мозгова лаконічно написала в соцмережах: «Маю надію, сьогодні обійдеться без сирен, тривог, шахедів і неадекватів». В афіші цього концерту, заявлені, зокрема, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Kola, Melovin та інші артисти.

Продюсерка Олена Мозгова фото: Instagram/olenamozgova1

