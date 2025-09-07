Головна Скотч Шоу-біз
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Грандіозне шоу зібрало тисячі поціновувачів музики, втім, захід перервала атака окупантів
фото: Главком

Росіяни зірвали зйомки зіркового концерту Олени Мозгової. Продюсерка не стрималась, звертаючись до незадоволених глядачів

В суботу, 6 вересня, в столичному Національному палаці мистецтв «Україна» пройшли зйомки нового авторського проєкту «Мій Music Hall» продюсерки Олени Мозгової. Втім за дві години від початку концерту, участь в якому взяли десятки артистів, процес перервала повітряна тривога. «Главком» був присутній на шоу, яке, на жаль, додивитися глядачам не судилося. На критику деяких з них відреагувала і Олена Мозгова, і дирекція Палацу «Україна».

На сцені встигли виступити, зокрема, Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich), Tayanna, Олексій Суханов, Наталія Бучинська, Melovin, Lama, Volkanov та інші артисти. Концепція шоу деяким глядачам була в новинку, бо лунали як нові композиції, так і вже добре відомі хіти. О 19:13 в столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. Гості «Мій Music Hall» залишили глядацьку залу.

Оформлення сцени музичного проєкту Олени Мозгової
Оформлення сцени музичного проєкту Олени Мозгової
фото: Главком
Наталія Бучинська та Олексій Суханов встигли заспівати до першої повітряної тривоги
Наталія Бучинська та Олексій Суханов встигли заспівати до першої повітряної тривоги
фото: Главком

Через годину після оголошення повітряної тривоги охорона Палацу «Україна» повідомила глядачам, що концерт «100% не буде продовжуватись». Люди масово почали покидати площу перед Палацом. Втім о 21:17 дали відбій повітряної тривоги.

Чимало глядачів прийшли побачити та послухати народну артистку України, співачку Ірину Білик. Втім, її не дочекались. Але музична виконавиця все ж вийшла на сцену після відбою. Білик, скоріш за все, виступила перед пустою залою. Через те що це телезйомка, на фінальному монтажі можливо буде додати кадри глядачів. Знімки співачки з шоу «Мій Music Hall» з'явились в соцмережах співачки.

Ірина Білик в перерві між тривогами встигла виступити на сцені
Ірина Білик в перерві між тривогами встигла виступити на сцені
скриншот: соцмережі Ірини Білик

Спільний знімок у себе в соцмережах опублікувала і співачка Марія Бурмака. «Сьогодні одне лиш фото. Ми з Ірою після концерту. Тривоги, шахеди.. А ми співаємо. Це щось таке, що назавжди», – написала вона.

Марія Бурмака (ліворуч) та Ірина Білик біля палацу «Україна»
Марія Бурмака (ліворуч) та Ірина Білик біля палацу «Україна»
фото: Facebook/maria.burmaka

Згодом, о 21:47 в Києві знову оголосили повітряну тривогу, яка тривала вже до ранку. Олена Мозгова подякувала глядачам, які повернулись на пів години між двома тривогами.

«На жаль, повітряна тривога знову внесла свої корективи в наше життя, і ми були змушені перервати виступ. Це ситуація, яку ніхто не може передбачити чи контролювати, але безпека кожного з вас – найважливіше. Це завжди боляче, коли мистецтво стикається з реальністю війни. Проте, я безмежно вдячна всім, хто попри все залишився, дочекався відбою і повернувся, щоб додивитися концерт до кінця. Ваша підтримка та віра – це те, що дає сили рухатися далі, створювати і творити. Ви – наша головна мотивація», – зазначила Олена Мозгова.

Втім чимало глядачів були обурені тим, що охорона Палацу «Україна» зробила впевнену заяву про непродовження шоу. Саме до концертного майданчика почали з'явитися претензії.

  • Частина виконавців не виступила, тобто фактично люди побачили лише частину концерту, але ніхто не компенсував їм квитки і навіть не запропонував знижки чи обмін. Дуже прикро
  • Дивно. Навіщо виганяти людей, коли вирішили продовжити запис? Був повний зал, залишилося 10. Це нормально?
  • Вимагаємо пояснень! Яке продовження? Якщо відбій був всього на 30 хвилин і офіційно повідомили працівники палацу, що концерт скасовано. Навіть не пустили в приміщення.
Деякі коментарі від обурених глядачів
Деякі коментарі від обурених глядачів
скриншот: Instagram/palace.ukraine

В Національному палаці мистецтв «Україна» зробили заяву з цього приводу. «Концерт було перервано через тривалу повітряну тривогу. Палац «Україна» виступає виключно як концертний майданчик і не є організатором події. Усі питання просимо адресувати безпосередньо організаторам концерту», – йдеться в заяві.

Вже після цього в Instagram не стрималась Олена Мозгова. В новому емоційному дописі продюсерка використала кілька нецензурних слів та висловила свою позицію з приводу цього інциденту. Це і стало фінальним акордом шоу «Мій Music Hall».

«Якщо у вас в голові є хоч одна клепка, то напевно, Ви можете осягнути масштаб того, що сьогодні відбулось! І при цьому, те, що повторити (частково, чверть, половину і тд) та хоч щось подібне, це нереально», – написала Мозгова.

Продюсерка також повідомила, що отримала деякі претензії щодо організації та проведення такого масштабного концерту. В нещодавньому інтерв'ю Мозгова наголошувала, що це кругленька сума. «Мій Music Hall» вона хотіла б продати на телебачення та залучити великого спонсора для того, аби відбити витрати.

«Для тих, завзятих, які мені щось тичуть про «допомогла б ЗСУ»… Я, б***ь, на секунду з 2014 року це не припиняла робити!!! І тільки з 2022-го допомога сягає понад 15 мільйонів. Не треба вчити когось щось робити! Візьми і зроби щось сам! Можеш, зробити такий концерт, як варіант. Дякую! Втомилась! До зустрічі! А комусь і прощавай», – підсумувала Олена Мозгова.

Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото) фото 1
скриншот: Instagram/olenamozgova1

В коментарях під дописами продюсерку підтримали чимало представників по українському шоу-бізнесу.

  • Олено, ви з командою зробили дещо абсолютно непідйомне і грандіозне, на що здатні лише професіонали! Це було вкрай потужно, – телеведучий Олексій Суханов.
  • Олено, дякую за концерт. І дякую всім глядачам, які повернулися після відбою повітряної тривоги, – співак Влад Дарвін.
  • Обіймаю і дякую, – співачка Марта Адамчук.

На неділю, 7 вересня, в столичному Палаці «Україна» заплановано концерт «Мозговий. Музика, що змінила епоху». В день шоу, квитки на який були розкуплені задовго до шоу, Олена Мозгова лаконічно написала в соцмережах: «Маю надію, сьогодні обійдеться без сирен, тривог, шахедів і неадекватів». В афіші цього концерту, заявлені, зокрема, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Kola, Melovin та інші артисти.

Продюсерка Олена Мозгова
Продюсерка Олена Мозгова
фото: Instagram/olenamozgova1

Раніше «Главком» розповідав, як українські знаменитості відреагували на чергову масовану атаку росіян на регіони України.

