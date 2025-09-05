Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 вересня

У Музеї Шолом-Алейхема відкрилася персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»

Перший осінній вікенд у Києві 6 та 7 вересня обіцяє бути насиченим на культурні події. На жителів і гостей столиці чекає насичена цікавими подіями програма: у Музеї історії міста Києва триває картинна виставка «Іван Марчук. Пробудження», Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки запрошує на прем'єру вистави «Трамвай «Жадання», а концерт «Микола Мозговий: найкраще» у Палаці «Україна» дарує можливість послухати найкращі хіти видатного виконавця, які зробили його ім’я легендарним.

Зміст

Музеї

7 вересня о 14:00 – виставка однієї роботи художника Олександра Мурашка;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».

7 вересня, 13:00 – прогулянка садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

6 вересня, 12:00 – пішохідна екскурсія «Кохання на тлі тоталітаризму»

Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»

За роки перебування в Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.

Коли: до 21 вересня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема - вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).

Виставка Мамуки Мамулашвілі «Погляд крізь війну»

Унікальна виставка, на якій представлені художні роботи командира Грузинського легіону Мамуки Мамуашвілі, відкрилася у Музеї-майстерні І. П. Кавалерідзе. У рамках експозиції також представлена фоторозповідь про історію створення Грузинського легіону – військового формування, створеного у 2014 році з офіційною метою «протистояти російській агресії». Ця подія поєднує силу мистецтва й емоції, народжені війною. Картини – це своєрідна терапія для митця, а фотографії – жива історія формування бойового духу, наголошують організатори.

Коли: виставка відкрилася 4 вересня і триватиме два тижні.

Місце проведення: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві, вул. Андріївський узвіз, 21.

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

до 9 вересня – виставка «Відродження символів весільної вишивки Східного Поділля».

до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».

до 11 вересня – виставка авторського проєкту Ванди Орлової «Мозаїка спадщини України».

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»

Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.

Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».

Коли: виставка триватиме до 28 вересня

Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

до 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);

до 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею).

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

У музеї «Київська фортеця» триває виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Коли: до 15 вересня, крім понеділка, з 10:00 до 17:00, у п'ятницю з 10:00 до 16:00

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт.

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків».

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

6 вересня – вистава «Звідки беруться діти»;

7 вересня – вистава «Пан Коцький».

6 вересня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.- П.».

6 вересня, 18:00 – вистава «Білка, яка прожила 100 років»;

7 вересня, 18:00 – вистава «Дякую».

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

Ви колись бували у Швеції? Навіть, якщо ні – то ви точно маєте знати, що столиця Швеції – затишне місто Стокгольм. У самісінькому центрі Стокгольму є надзвичайний парк, що має назву «Скансен» і в цьому парку живе дуже багато білок. Тваринки вони милі та смішні, але мають облізлі хвости, бо недоїдають. «Як так? Їх же напевне годують туристи» – подумаєте ви і будете мати рацію. Але у білок в парку «Скансен» просто жахлива пам’ять: вони ховають горіхи і потім забувають де їх закопали, тому і голодують.

За цими білками дуже любить спостерігати головна героїня цієї вистави, яка нічого не забуває. Все 20 сторіччя, вона вчилася любити і відпускати тих, кого полюбила, вчилася приймати себе і оточуючих. Хтось сприймав її, а хтось просто не помічав, що вона існує. Її життя здається маленьким та незначним у масштабі подій цілого століття, але хіба так буває, щоб чиєсь життя було неважливим? Її життя – сентиментальна, затишна, весела і зворушлива історія тривалістю у 100 років. Вона довго шукала, кому ж довірити свої секрети. Шукала когось, хто зможе зрозуміти її, когось хто здатен розповісти її історію в театрі. Цим «кимось» виявився режисер Стас Жирков, який одного дня годуючи білок у Маріїнському парку раптом зрозумів, що настав час світові дізнатися про Білку, яка прожила ціле століття.

Вона говоритиме з вами зі сцени театру «Золоті ворота» голосом Віталіни Біблів, використовуючи її почуття гумору та фантазію. То як? Ви готові почути неймовірну історію однієї маленької і незначної білки, яка прожила сто років?

Коли: 6 вересня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

6 вересня, 18:00 – вистава «Зілля»;

7 вересня, 18:00 – вистава «Зрада».

Вистава «Зрада»

Вистава «Зрада» фото: Молодий театр

Зрада себе веде до зради інших – і шлях цей незворотний. Як у «Божественній комедії» Данте, герої, що виправдовують брехню, приречені зануритися в її крижані глибини. Вони заплющують очі на правду, допоки не втрачають самих себе.

Сковані власними обманами, вони завмирають, не здатні ні вирватися, ні зізнатися. Чи можна довіряти комусь, якщо зрадив самого себе?

«Зрада» – це не просто історія про любовний трикутник, а безжальна анатомія брехні, що перетворює людину на тінь самої себе.

Коли: 7 вересня, 18:00

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

6 вересня, 16:00 – вистава «Трамвай Жадання»;

6 вересня, 18:00 – вистава «Зоря. Початок»;

7 вересня, 16:00 – вистава «Косметика ворога»;

7 вересня, 19:00 – вистава «Ліфт»;

Вистава «Трамвай «Жадання»

На запитання журналістів, про що п'єса «Трамвай «Жадання», лауреат Пулітцерівської премії Теннессі Вільямс відповів: «Це прохання про розуміння делікатних людей».

Нетрі Нового Орлеану сколихнув приїзд аристократки французького походження Бланш Дюбуа. Небажана гостя зупинилась у своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі Ковальські (народженого в Америці поляка).

З першої хвилини знайомства між Стенлі та Бланш зароджується головне екзистенційне протистояння.

Коли: 6 вересня, 16:00

Місце проведення: вул.Богдана Хмельницького 5, (ст. метро «Театральна»).

Вистава «Храм краси»

За життя він був бідним і скандально відомим. Після смерті – став одним з найдорожчих художників у світі. Секс-символ паризької Богеми початку XX cт. Амедео Модильяні у новій виставі «Театру «Маскам Рад» «Храм краси».

Модильяні – різний. Він мріє, розчаровується, закохується, страждає.. І знову мріє. Ця вистава – про Любов.У ролі Амедео Модильяні - Антон Барабан, такий саме молодий, талановитий і вродливий, як і художник, якого він грає.

Коли: 6 вересня, 17:00

Місце проведення: Театр «Маскам Рад», бульвар Лесі Українки 12-14.

Концерти

«Мій Music Hall»

6 вересня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт «Мій Music Hall». Олена Мозгова запрошує в гості на неймовірний концерт, аналогів якому не існує. «Мій Music Hall» збере на один вечір усіх зірок нашої естради під одним дахом та на одній сцені. Ви почуєте найкращі хіти видатних виконавців. Під час концерту також відбудеться зйомка.

«Мій Music Hall» – це сімейна зустріч з улюбленими співаками, яка залишить по собі приємні спогади та неймовірні відчуття.

Учасники концерту: Ірина Білик, Наталія Могилевська, Zlata Ognevich, Tayanna, Domiy, Наталія Бучинська, Alena Omargalieva, Volkanov, Melovin, Lobach, Анна Трінчер, Максим Бородін, OKS, Nicole, Вікі Роуз, Марта Адамчук.

Коли: 6 вересня, 17:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт «Микола Мозговий: найкраще»

7 вересня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт «Микола Мозговий: найкраще». Микола Мозговий – справжній метр української естради, який залишив усім нам перлини своєї творчості на спогад про себе. Його пісні для когось стали трампліном у кар’єрі, а для когось – візитівкою. Цей концерт пропонує вам найкращі хіти видатного виконавця, які зробили його ім’я легендарним.

На сцену вийдуть відомі виконавці, кожен із яких має особисту історію, пов’язану з творчістю Мозгового. У репертуарі концерту – не лише знайомі мелодії, а й несподівані дуети, інтерпретації, які об'єднують минуле й сучасне, традицію й експеримент. Для всіх гостей діє дрес-код – вечірнє вбрання, що підкреслює повагу до події та її головного героя Миколи Мозгового.

Коли: 7 вересня, 17:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт «Музика Ганса Циммера»

7 вересня 2025 року в МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться концерт«Музика Ганса Циммера». Його ім’я – синонім блокбастера, хоч Ганс Циммер і не знімає кіно. Але він створює музику, яка робить будь-який фільм особливим. Він – кутюр’є у світі музики. Завдяки його роботі, вигадані світи стають справжніми, а персонажі - близькими друзями.

Епічні саундтреки композитора Ганса Циммера до всесвітньо відомих кіношедеврів у виконанні Національного академічного духового оркестру України занурять глядачів у атмосферу легендарних кіноісторій.

Музика геніального автора звучить у найвідоміших голлівудських фільмах нашого часу: «Шерлок Холмс», «Гладіатор», «Пірати Карибського моря», «Король Артур», «Код да Вінчі», «Перл Харбор» та інших.

Коли: 7 вересня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, тож можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

У цей вечір виступатимуть:

Ірина Гіль. Комікеса, типова міленіалка Києва, розповідає про свій досвід дорослішання, коли всі молодші та успішніші за неї. Розпочала кар’єру в стендапі завдяки пораді психотерапевтки. Любить маму та деруни.

Максим Вишинський. Український стендап комік, ведучий. Учасник стендап-шоу «Гуднайт Клаб» (1+1), неодноразовий переможець шоу «Розсміши коміка», учасник другого телесезону «Ліги Сміху».

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Коли: 6 вересня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Стендап на даху

Комедійний вечір під відкритим небом – Stand Up на даху відбудеться 6 вересня. Організатори заходу обіцяють незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті. Стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя. Під час концерту глядачі матимуть змогу насолоджуватися неймовірним краєвидом на місто.

У концерті беруть участь коміки: Андрій Бережко @andreyberezhko, Алла Волкова @fkudz, Фелікс Редька @felix.redka.

Коли: 6 вересня, 19:30

Місце проведення: Creative Quarter, Площа Спортивна 1а, вежа Б, 9-й поверх.

Фестиваль адопції собак та котів AdoptMe Days

17-й фестиваль AdoptMe Days, де шукатимуть дім тваринам із притулків, відбудеться цими вихідними у Києві.. У першому павільйоні ВДНГ на гостей чекатимуть 60 учасників з 500 котиками та песиками, готовими поїхати у люблячі родини.

Протягом двох днів усі охочі зможуть познайомитися зі звірятами, проконсультуватися з представниками притулків та ветлікарем. Тим, хто готовий стати петбатьками, пропонують зареєструвати своє звіряче щастя одразу на фестивалі – з 13:00 до 19:00 у 1-му павільйоні ВДНГ. Усі хвостики оброблені від паразитів, вакциновані, чиповані та віддаються під договір. Ба більше, до дня народження фестивалю адопції звірят організатори Gostomel Shelter та Pethouse підготували подарунки не тільки новоспечним петбатькам, але й тваринам у притулках. Серед усіх учасників розіграють мішки корму, набори іграшок, сертифікати на техніку та професійну фотосесію хвостиків, сертифікати в магазин звірячого щастя та інші корисні подарунки від партнерів.

Окрім соціальної місії, фестиваль має благодійну мету – збір 100 тис. грн на потреби звірят, які ще не мають своїх петбатьків. Банку розіграють наприкінці події між усіма її учасниками – притулками, міні-притулками, волонтерами та організаціями, щоб допомогти комусь із них покрити лікування, придбати корм для своїх підопічних або підготуватися до зими. Задонатити на збір та підтримати тварин може кожен охочий. Чверть збору вже закрила компанія Pethouse – співорганізатор AdoptMe Days.

Коли: 6-7 вересня, 13:00-19:00

Місце проведення:: 1-й павільйон ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Вхід вільний, адопція безкоштовна.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний. Є знижки на групові відвідування.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул Лаврська, 31.