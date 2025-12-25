Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Культова класика через пів століття: гурт Pink Floyd презентував новий кліп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна група Pink Floyd представила відеокліп
фото із відкритих джерел

Pink Floyd випустили офіційний кліп Wish You Were Here через 50 років після релізу

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd здивував шанувальників, випустивши перший офіційний відеокліп на одну зі своїх найбільш знакових пісень – Wish You Were Here. Реліз відбувся через 50 років після виходу однойменного альбому, що став класикою світової музики.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на Louder, вихід ролика став частиною масштабного святкування ювілею платівки, яка була перевидана в оновлених форматах у грудні 2025 року.

Візуальний ряд нового кліпу витриманий у фірмовому стилі Pink Floyd. Відео починається з кадру Місяця, після чого глядач занурюється у потік сюрреалістичних та абстрактних образів.

Психоделічні картини переплітаються з рідкісними архівними чорно-білими кадрами. Візуальні рішення відсилають до філософських тем відсутності та пам'яті, які є центральними для цієї композиції.

Перевидання альбому та вихід кліпу супроводжуються низкою культурних подій. У Великій Британії, Європі та США відкрилися тимчасові точки продажу, де можна придбати ексклюзивне видання фанзину Brain Damage. Відомий британський комік та художник створив серію картин, натхненних засновником гурту Сідом Барреттом, спеціально до перевидання епічного треку Shine On You Crazy Diamond.

Раніше платформа з понад мільярдом користувачів TikTok оголосила лідерів у світі музики за 2025 рік. Серед найпопулярніших опинилися група Katseye, співачки Тейлор Свіфт  і Doechii, а також композитор EJAE.

Читайте також:

Теги: музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леонська не виступить в Ейндховені: українські дипломати добилися скасування концерту
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
26 листопада, 11:59
Посол Тайваню у Фінляндії виступив зі своїм гевіметал-гуртом
Посол Тайваню у Фінляндії заспівав зі своїм гуртом на фестивалі в Гельсінкі (відео)
1 грудня, 08:57
Степан Гіга зміг підкорити не одне покоління українців
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
12 грудня, 20:24
Альбом «Без страху» – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята
«Культурні сили» присвятили альбом сухопутним військам
12 грудня, 15:21
Офіс президента та профільний комітет Верховної Ради працюють над тим, щоб в Україні на стримінгових музичних платформах не було пісень російських виконавців
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
13 грудня, 13:56
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 грудня
5 грудня, 14:11
Тіна Кароль переспівала свою легендарну пісню «Шиншила» українською мовою
Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)
19 грудня, 14:43
У Музеї історії міста Києва триває виставковий проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»
Куди сходити у Києві 22-28 грудня: дайджест культурних подій
20 грудня, 19:02

Шоу-біз

Культова класика через пів століття: гурт Pink Floyd презентував новий кліп
Культова класика через пів століття: гурт Pink Floyd презентував новий кліп
Перша українська комедія 2026 року та інші кінопрем’єри тижня
Перша українська комедія 2026 року та інші кінопрем’єри тижня
Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою
Олег Винник знову заспівав російською та обурив українців своєю заявою
Гуморист Кирило Ганін з іронією прокоментував чутки про свою мобілізацію
Гуморист Кирило Ганін з іронією прокоментував чутки про свою мобілізацію
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вчетверте стали батьками

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua