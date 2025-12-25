Культова класика через пів століття: гурт Pink Floyd презентував новий кліп

Pink Floyd випустили офіційний кліп Wish You Were Here через 50 років після релізу

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd здивував шанувальників, випустивши перший офіційний відеокліп на одну зі своїх найбільш знакових пісень – Wish You Were Here. Реліз відбувся через 50 років після виходу однойменного альбому, що став класикою світової музики.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на Louder, вихід ролика став частиною масштабного святкування ювілею платівки, яка була перевидана в оновлених форматах у грудні 2025 року.

Візуальний ряд нового кліпу витриманий у фірмовому стилі Pink Floyd. Відео починається з кадру Місяця, після чого глядач занурюється у потік сюрреалістичних та абстрактних образів.

Психоделічні картини переплітаються з рідкісними архівними чорно-білими кадрами. Візуальні рішення відсилають до філософських тем відсутності та пам'яті, які є центральними для цієї композиції.



Перевидання альбому та вихід кліпу супроводжуються низкою культурних подій. У Великій Британії, Європі та США відкрилися тимчасові точки продажу, де можна придбати ексклюзивне видання фанзину Brain Damage. Відомий британський комік та художник створив серію картин, натхненних засновником гурту Сідом Барреттом, спеціально до перевидання епічного треку Shine On You Crazy Diamond.

Раніше платформа з понад мільярдом користувачів TikTok оголосила лідерів у світі музики за 2025 рік. Серед найпопулярніших опинилися група Katseye, співачки Тейлор Свіфт і Doechii, а також композитор EJAE.