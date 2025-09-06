Скандал у столичній гімназії через шорти: мережа вибухнула мемами про одяг директорки

Директорка не пустила дітей до школи через шорти

На запитання батьків недопущених до навчання дітей, де написано про заборону таких штанів, керівниця закладу відповідала: «Кругом написано!»

Керівниця гімназії на Печерську Віталія Полякова відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах. Директорка заявила, що такий вигляд учнів є неприйнятним.

Перевірка форми одягу відбувалася прямо у воротах школи, а на запитання батьків недопущених до навчання дітей, де написано про заборону таких штанів, керівниця закладу відповідала: «Кругом написано!».

Подія викликала гучний резонанс у суспільстві. Зокрема, жителі столиці дивуються «совку в головах», згадують, що востаннє чули про перевірки зовнішнього вигляду 25-30 років тому, коли самі ходили до школи. До речі, до «ділового стилю» самої директорки у багатьох також виникли питання, адже на відео жінка була у джинсах, футболці-поло та жилеті.

На цю тему українці вирішили пожартувати у соціальних мережах та зробили меми. «Главком» зібрав добірку.

кадр з відео акаунту: anetta_barsivna

Цей випадок став приводом з'ясувати, хто така керівниця навчального закладу, що опинилася в центрі скандалу. Як виявив «Главком», Віталія Полякова – не лише директорка гімназії, але й досвідчений науковець.

Як зазначається на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Віталія Іванівна Полякова є кандидатом психологічних наук та старшим науковим співробітником лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації.