Модный дом Sonia Rykiel закрывается



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slon.fr

134 сотрудника останутся без работы

Французский Дом моды Sonia Rykiel, который был основан дизайнером Соней Рикель в 1968 году, закрывается. Решение было принято после того, как коммерческий суд Парижа отклонил последнюю заявку о приобретении бренда компанией Lévy, которая занимается бизнесом в сфере недвижимости. Потенциальный покупатель хотел сосредоточиться на продвижении бренда в интернете.

Сегодня модному дому Sonia Rykiel принадлежат шесть монобрендовых магазинов во Франции и Монако — они будут распроданы. В штате бренда числятся 134 сотрудника, которые потеряют работу, пишет Buro24/7.

В апреле 2019 года дизайнер Жюли де Либран, которая с 2014 года занимала пост креативного директора Sonia Rykiel, покинула бренд. В мае этого же года марка объявила о банкротстве. По постановлению суда, в течение двух месяцев с этого момента бренд должен был найти нового владельца, дабы избежать закрытия. Однако этого так и не случилось.